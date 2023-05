José Díaz busca revalidar la Alcaldía de Tabernas "con ilusión y compromiso"

El alcalde de Tabernas y candidato del PSOE a las elecciones municipales del 28 de mayo, José Díaz, renueva su compromiso para seguir al frente del Consistorio tras los próximos comicios. Con servicio y entrega diaria muestra su valía para seguir teniendo la confianza de los vecinos, algo que ha demostrado en el día a día en los últimos ocho años.

Díaz ha gobernado para todos, con respeto e interés, para hacer de Tabernas un mejor pueblo desde la unidad. “Durante todo este tiempo me he entregado a mi población, sin escatimar esfuerzos ni horas de dedicación. Ni un solo día he dejado de atender algún tema del municipio, nunca se ha quedado Tabernas en un segundo plano. He acertado, también he podido fallar, pero juntos nos superamos con el firme propósito de mejorar. He aprendido con vosotros a ser mejor alcalde y mejor persona, conozco vuestras necesidades e inquietudes, ya son también mías», ha dicho el candidato socialista.

En esta nueva etapa, José Díaz por su experiencia tiene un punto de vista más claro para asumir todas las reivindicaciones y lograr una Tabernas de futuro. La ilusión de seguir trabajando por su pueblo con una candidatura integrada por personas formadas y preparadas con experiencia para la gestión municipal.

En la lista de los socialistas a la Alcaldía de Tabernas, José Díaz cuenta con Cecilia López, Alfonso Heredia, Inma Rodríguez, Estefanía Olmedo, Alberto Vergel, Mercedes Díaz, Miguel Úbeda, José Sánchez, Silvia Guirado y José Abel Calatrava. El candidato a la reelección obtuvo el 65,23% de los apoyos en las elecciones de 2019, lo que le otorgó ocho de los once concejales que forman parte de la corporación municipal.

“Con toda mi honestidad, quiero seguir siendo tu alcalde. Estoy a tu disposición de nuevo, las 24 horas de los 365 días del año. ¿Te sumas? ¡Cuenta conmigo!”, manifiesta José Díaz.