La Junta ve "mucha sobreactuación" en las reivindicaciones ecologistas ante el proyecto en Los Genoveses

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado este lunes que ve "mucha sobreactuación" en la actuación de los grupos y colectivos ecologistas que han anunciado que pedirán amparo ante las instituciones europeas para que se "investigue y proteja el medio ambiente" en relación al proyecto para adaptar como hotel el cortijo 'Las Chiqueras' de la Bahía de los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto en Almería, Crespo se ha cuestionado que recurran ahora a los organismo europeos para que comprueben si la actuación es compatible con la Red Natura 2000 y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en las que se encuentra la instalación y no en 2016, cuando se inició el expediente, al entender que "en ese momento podrían haberlo hecho".

"Vemos sobreactuación, ¿quizás porque gobernemos unos y no otros cuando se producen estas cuestiones?" se ha planteado Crespo, quien ha reconocido las alegaciones de los ecologistas al expediente ante los informes periciales que obran en el mismo pero no su disposición a recurrir al Parlamento europeo y a la Comisión de Medio Ambiente hasta que no se ha producido un dictamen al proyecto de rehabilitación del cortijo para su uso turístico hotelero.

La titular andaluza de las políticas de medio ambiente ha afirmado que la Junta no defiende "ninguna instalación" sino que se limita a hacer un "informe ambiental" en base al cual el Ayuntamiento de Níjar tendrá que otorgar o no una licencia de construcción, por lo que hasta el momento los técnicos han "seguido todas las normas" y "los pasos necesarios cumpliendo la GICA, el PORN y el PRUG del Parque".

Asimismo, y frente a esta actuación que se pretende desarrollar en un área C1 conforme al plan de ordenación de recursos, esto es, zona de cultivo agrícola, la consejera se han cuestionado también la intervención de los ecologistas en "instalaciones más similares" en "cortijos en zonas C1" de protección dentro del Parque e "incluso peores" ante las que no "han hecho absolutamente nada".

La consejera, quien se ha referido además al reciente dictamen desfavorable para instalar un hotel de dos estrellas en Las Negras, ha instado a "dejar trabajar" a los técnicos al tiempo que ha pedido a los colectivos que "digan la verdad" en cuanto a la concesión de autorizaciones que, en el caso de Desarrollo Sostenible, se limita a otorgar "un informe ambiental" conforme a la legislación para la "rehabilitación de un cortijo".