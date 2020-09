Kits con mascarillas y pulseras de gel hidroalcohólico para los niños y profesores de Cantoria

El Ayuntamiento de Cantoria ha entregado a alumnado y profesorado de los centros de educación primaria del municipio un kit de ‘vuelta al cole’ que incluye dos mascarillas reutilizables, una bolsa de transporte para su correcto mantenimiento, gel hidroalcohólico y una pulsera que permite llevar una determinada cantidad de este líquido desinfectante sin necesidad de portar los envases, y que puede ser rellenada tantas veces como sea necesario.

Por el momento han sido entregadas más de 200 unidades que la alcaldesa Puri Sánchez y su equipo de gobierno han repartido en los distintos centros educativos del casco urbano y Almanzora.

La medida ha sido tomada como un aporte a las familias desde el Ayuntamiento gracias a fondos del programa del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que se gestionan en el municipio, a raíz de los proyectos desarrollados desde la Concejalía de Juventud, Deportes, Comunicación, Asuntos Sociales, Igualdad y Género. De esta manera, el gobierno municipal trata de ahondar en la necesidad de evitar diferencias entre los materiales a los que unos u otros puedan tener acceso.

“No sólo queremos aportar a las familias y a los profesores cuanta ayuda esté en nuestra mano, sino que además pretendemos colaborar para que la mascarilla, dispensadores de gel y todas estas cosas que este año forman parte de la indumentaria escolar, sean estandarizados, que no se conviertan en otro elemento de diferenciación por marcas o coste, sino que sencillamente sean eso, mascarillas y dispensadores, elementos de seguridad y no de diferenciación, que es algo especialmente importante en una sociedad en la que pretendemos que no existan diferencias por sexo o clase social”, afirma la alcaldesa para resaltar que en cada unidad entregada a alumnado y profesorado se puede leer “Distinto aspecto, mismo valor”.

Cantoria ha desarrollado durante los meses previos al inicio de curso una frenética actividad de adecuación de los centros, desinfección de zonas de uso común y refuerzo de los protocolos de limpieza en el municipio, para ofrecer a todos unos estándares que aporten confianza. “Nosotros podemos poner todo el empeño del mundo en mejorar la forma de limpiar, desinfectar y mantener los espacios comunes en las mejores condiciones posibles, pero en la parte de responsabilidad personal de cada familia no podemos intervenir, sólo animar, aconsejar y como en el caso de los kits entregados a la comunidad escolar, colaborar en que tengan todos los medios a su alcance, que todos los tengan y que todos los tengan en igual medida, con las mismas características”, concluye Puri Sánchez.