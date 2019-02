Antonio Lázaro deja de ser el consejero delegado de Galasa

La asamblea de accionistas de Galasa aprobó ayer el cese de Antonio Lázaro como consejero delegado de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua de más de una veintena de municipios del Levante y Almanzora.

Según han confirmado a este diario algunos de los representantes municipales en la asamblea, Diputación (máximo accionista de Galasa) ha alegado “motivos organizativos” para justificar esta decisión. Por ello, el PSOE, a través de una nota de prensa, ha pedido al PP que dé explicaciones sobre la situación que atraviesa la empresa después del “cese fulminante” del consejero delegado.

Por su parte, la Diputación Provincial no ha hecho aún oficial el cese y han informado a Diario de Almería de que no será oficial hasta el próximo lunes. No obstante, ha trascendido que, por el momento, la sustituta de Lázaro será Ángeles Martínez, concejal de Pulpí y diputada de Deportes.

El portavoz del grupo socialista en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, ha advertido de que la “cuestión de intendencia” con la que ha querido justificar esta destitución el presidente de la Diputación y de Galasa, Javier Aureliano García, “no resulta creíble”. “Ha sido un cese fulminante, al que ni siquiera ha asistido el consejero delegado”, ha subrayado Lorenzo, quien ha exigido explicaciones sobre “qué está pasando en las oficinas de Galasa para que la asamblea, gobernada mayoritariamente por el PP, haya decidido cargarse al consejero delegado, que era la persona de confianza de Javier Aureliano García en la empresa pública”. De hecho, los dos representantes del PSOE que se encontraban en la asamblea, Cuevas del Almanzora y Arboleas, han votado en contra del cese “por falta de una justificación al respecto”.

Según publica el diario digital ‘Almería Hoy’, “todo apunta a que la política de contrataciones llevada a cabo por el exconsejero de la empresa pública provincial estaría detrás de su cese a tan solo tres meses de las elecciones municipales”.