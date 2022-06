De Levante a Poniente: las playas de Almería celebraron San Juan entre fuego y música

De Levante a Poniente, de San Juan de los Terreros a Adra, las playas de la provincia de Almería se han llenado este jueves para celebrar la Noche de San Juan. La más corta del año pero una de las más intensas. Y sobre todo este año, pues tras dos con limitaciones por la pandemia había muchas ganas de celebración.

Casi todos los ayuntamientos de municipios costeros, en mayor o menor medida, organizan actividades lúdicas en la víspera de San Juan, para culminar con fuego de las hogueras y pirotecnia en el cielo.

Empezando por el Poniente, Adra ha desplegado un dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza. La hoguera oficial se ha instalado en la Playa de San Nicolás, donde el Ayuntamiento ha preparado un espectáculo musical a cargo de Los Vinilos a partir de las 22:00 horas y un castillo de fuegos artificiales a partir de la medianoche, a lo que seguirán nuevos conciertos.

Las hogueras han tomado casi todas sus playas, desde El Carboncillo a Sirena Loca, pasando por La Caracola. En la Playa del Censo se podían hacer barbacoas sin fuego en la arena, pero no las hogueras.

En las playas de El Ejido se pidió a los usuarios no utilizar maderas con objetos cortantes ni púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas. Para ello se activó un dispositivo policial de 30 agentes entre las 14:00 horas y hasta las 7:00 horas, toda vez que un total de 40 socorristas velaron durante toda la madrugada por la seguridad de los bañistas, para quienes también estuvieron abiertos los 13 módulos sanitarios.

En Roquetas de Mar no hubo una programación especial, más allá de las hogueras en las playas.

Ya en la zona levantina de la provincia, Níjar había emitido un bando permitiendo las hogueras pero prohibiendo la quema de "todo tipo de maderas que contengan púas, tornillos o cualquier otro elemento peligroso", y siempre en el terreno comprendido dentro de las playas urbanas de Níjar en horario de 22:00 a 7:00 horas.

Por la mañana, desgraciadamente las playas amanecían llenas de basura. "Por mucho que lo hemos intentado no hemos conseguido que la gente recoja sus propios desperdicios de las playas tras la noche de San Juan, como debe hacerse en cualquier momento, pero nuestras brigadas de limpieza de playas ya sabían lo que iban a encontrar, así que desde la madrugada han realizado un trabajo perfectamente organizado para que a primera hora todo estuviese listo y poder recibir los bañistas en perfectas condiciones. Un trabajo fantástico", han publicado en Facebook.

En Carboneras fue el propio Ayuntamiento el que facilitó la madera a los vecinos para llenar alas playas de hogueras. Desde las 20:00 horas se hizo la entrega de leña gratuita en la Playa del Lancón bajo El Galán, en la Playa de Los Cocones-Barquicos en el badén, y en la playa de Las Marinicas en el acceso hacia el chiringuito junto al Puerto Pesquero.

La fiesta comenzó a las 22:30 horas, en el badén, junto a la playa, con la actuación de Barroso & David Deseo + Dj Andy Miralles y una fiesta de la espuma.

En Mojácar, la playa del Descargador se llenó de gente para disfrutar de las actividades programas por el Ayuntamiento. A las 19:00 horas había juegos hinchables acuáticos, castillo de salto, juegos, bailes y música en vivo. A las 21:30 horas hubo una gran moraga en la que se asarán las tradicionales sardinas de forma gratuita y a las 22:00 una hoguera infantil y actuación de la charanga Los Juaraginos. Ya a la medianoche se quemó una gran hoguera municipal con fuegos artificiales junto a la actuación del grupo Frecuencia Modulada.

En Garrucha, como cada año, el Consistorio también llenó la noche de actividades. Primero con la fiesta infantil de la espuma en El Pósito y la fiesta joven con hilo musical en gran parte del Malecón, desde el Boracay al ayuntamiento. Más tarde, a las 23:00 horas hubo un concierto de la orquesta Marengo en El Pósito. El fuego consumió un barco a las 00:00, junto con un castillo de fuegos artificiales, y a la 1:00 se quemó la falla de un pirata con una gamba roja como tesoro, frente al Hostal Cortés.

En Vera y Cuevas del Almanzora no hubo programación especial, pero eso no impidió que sus vecinos disfrutaran de las hogueras en las playas.

En el último rincón del litoral almeriense por el Levante, San Juan de los Terreros, la música fue protagonista. A las 22:00 horas hubo un concierto a cargo de Henry Méndez, Paula Muñoz "La reina del Reggaeton", Jessy Roma "Reina del Flow", Albert García, DJ Revol y Luis Giménez. Animación con LEDS Droids Invader. En la explanada del paseo marítimo de San Juan de los Terreros. Llegad ala medianoche, un castillo fuegos artificiales llenó de luz la noche más corta del año.