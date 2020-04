Lourdes Ramos: “Mi hijo me pregunta dónde voy y yo le explico que tengo que ayudar a los demás”

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos se encarga personalmente estos días de entregar a sus vecinos mascarillas, guantes y gel. “Es mi obligación y mi deber atenderlos”, afirma.

–¿Cómo está viviendo en el plano personal y profesional esta crisis sanitaria?

–Cumpliendo con las medidas de prevención en lo personal y en lo profesional ayudando todos los días a los gadorenses, atendiendo a toda la persona que lo necesite. Es mi deber y mi obligación porque estoy al servicio de los demás. Cada día, mi hijo preocupado me pregunta dónde voy y yo le tranquilizo para que entienda que mamá debe ayudar a los demás. Los niños nos están dando muchas lecciones a los adultos, se están comportando como nunca hubiésemos imaginado.

–¿Qué medidas está aplicando el Ayuntamiento de Gádor para frenar al coronavirus?

–Principalmente fumigación y desinfección de todas las calles, plazas y exteriores y las dependencias municipales. Tenemos un gran equipo de trabajadores municipales que todos los días sin descanso realizan ese trabajo. Hacen un gran esfuerzo y no pueden quedarse en casa. Mi agradecimiento a todos por su gran esfuerzo y trabajo. También el reparto continuo de gel hidroalcohólico, guantes, mascarillas y viseras de protección del que me encargo personalmente de realizarlo. Estamos ayudando todo lo posible para evitar la propagación de este virus que nos ha cambiado totalmente nuestra forma de vivir. Hoy mismo he finalizado el reparto de mascarillas, que hasta la fecha hemos distribuido más de 7000 unidades. Y seguiremos repartiendo. Y también nos hemos preparado para cuando llegue la hora de abrir puertas al público, dotando de mamparas de protección y dispensadores de gel en todas las dependencias municipales, centro de salud, centros educativos y cuartel de la Guardia Civil.

–¿Cómo valora el civismo de sus vecinos en esta situación de confinamiento a causa de la crisis sanitaria?

–Los gadorenses son responsables y ejemplares. Están comprendiendo desde el primer día la importancia de permanecer en casa. Todas las familias procuran comprar para varios días para evitar salir lo menos posible y están cumpliendo extraordinariamente todas las recomendaciones. Los niños son unos campeones y están comportándose muy bien. Todas la comunicaciones y recomendaciones que informo es por el bien de todos, tanto a familia y comercios. El pueblo unido nos permite coordinarnos mejor para afrontar esta adversidad.

-Como punto positivo en estos momentos tan críticos, se está generando una ola de solidaridad muy importante en la sociedad para ayudarse los unos a los otros. ¿Cómo se está viviendo en Gádor?

–Gádor es un municipio es solidario en muchos aspectos. Siempre que nos necesitamos, nos ayudamos. Y en esta situación, aún más. Desde hace semanas se están haciendo mascarillas solidarias gracias a mujeres voluntarias y a empresas. También ayudas solidarias para familias, empresas entregando gel y producto desinfectante para las calles. A las 8 llegan los aplausos solidarios por todos los que nos están ayudando a salir de esta situación... Gádor también está de luto por respeto y la memoria de todos los fallecidos por Covid-19. También hemos recibido mascarillas para repartir en nuestro pueblo por parte de Diputación Provincial que ya han sido repartidas. Y hoy hemos recibido mascarillas de Subdelegación del Gobierno. Mi prioridad es conseguir todo el material posible que necesitan los gadorenses, así que desde el Consistorio hemos adquirido gel, guantes y mascarillas para ayudar y vamos a seguir haciéndolo.

"Hemos aplazado el impuesto de vehículos y tasas de vados hasta el mes de septiembre"

–¿Han impuesto muchas sanciones durante este mes de estado de alarma?

-La coordinación entre Policía Local y Guardia Civil es perfecta. Primero la información trasladada ha sido importante y, después si persiste la desobediencia se sanciona. Hay algunas sanciones, pero son sobre todo a personas que vienen, y se va a seguir realizando. El control del movimiento es absoluto y no podemos bajar la guardia. También solicité el apoyo de la Legión y ya se han coordinado con Policía Local y Guardia Civil. Desde aquí mi agradecimiento público a todos por su incansable dedicación. Es necesario la implicación de todos y la concienciación ciudadana.

–¿Cómo lleva como regidor la imposibilidad de tener contacto directo con los vecinos para que le informen de sus problemas y preocupaciones?

-Estoy en contacto con los ciudadanos de forma telemática. Tenemos una situación que nos obliga adaptarnos a todos y así lo estamos haciendo desde el primer momento. Ahora más que nunca las nuevas tecnologías están siendo el nexo de unión con los gadorenses. Sus necesidades las escucho y lo importante es dar soluciones. Es mi deber y mi obligación atenderlos.

–¿Se han planteado tomar medidas concretas para reducir o congelar las tasas municipales ante la situación económica que atraviesan muchas familias?

–Hemos iniciado el Programa Municipal Gádor ‘ON’ consistente en tomar medidas para revitalizar la economía gadorense. Lo estamos planificando y en breve informaremos del contenido. Estamos gestionando la posibilidad de ayudar a los autónomos locales si la legislación lo permite. Además hemos aplazado el impuesto de vehículos y tasa de vados hasta el mes de septiembre.

–Pensando ya en el futuro y en la necesaria recuperación económica, ¿tienen ya programadas medidas para volver a reactivar el comercio y la hostelería dentro de sus limitadas competencias y medios como ayuntamiento?

–Todas las medidas las aplicaremos a través del Programa Municipal Gádor ON. Aunque seamos un pueblo de menos de 5.000 habitantes y tengamos nuestras competencias, hay que intentar ayudar lo máximo posible. Y continuaremos por ese camino, la vida nos ha cambiado a todos y hay que adaptarse a las necesidades y priorizar lo más importante.

–En este momento en el que muchos de sus vecinos han perdido su trabajo, otros están confinados en casa y otros luchan para combatir el virus, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos?

-El que les doy casi a diario. En cada mensaje que les dedico de paciencia y ánimo. Hay que continuar con el confinamiento y tenemos que conseguir llegar hasta el final de esta triste historia que esperemos finalice lo antes posible.