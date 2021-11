Lubrín saca el hacha de guerra con Diputación: menos fotos y más obras

“Es insultante para los pueblos que el presidente de la Diputación (Javier Aureliano García) no pare de hacerse fotos con las empresas integradas en Sabores de Almería, y luego no sea capaz de ejecutar las obras que deben facilitarles el trabajo, su propia existencia, en los polígonos industriales de esa parte de Almería que parece que están empeñados en vaciar. Lo rural no es sólo un escenario de foto, es también un entorno en el que vive gente que quiere prosperar”. Domingo Ramos, alcalde de Lubrín reclama una actuación urgente en el polígono industrial que da cabida a algunos de los buques insignia del modelo de promoción de productos provinciales. “No es de recibo que llevemos desde 2018 esperando unas obras planificadas, presupuestadas en 200.000 euros, y que supuestamente ya deberían estar hechas, para que sencillamente las empresas que hay puedan trabajar en igualdad de condiciones que cualquier otra e incluso animar a la instalación de otras tantas”, comenta.

A raíz de este inmovilismo provincial el regidor de la Sierra de Los Filabres se ha visto obligado a diseñar un modelo alternativo a los Planes Provinciales, que le permita llevar a cabo obras de urgencia para que determinados servicios básicos, como es la movilidad entre núcleos, calles o de acceso a edificios públicos, pueda hacerse con unas mínimas garantías. De este modo, durante el primer semestre de 2022, pondrá en marcha tres bloques de obras públicas destinados a la mejora de caminos municipales, de calles en la barriada de El Chive y un tercero destinado a los espacios recreativos y deportivos. “La Diputación es sospechosamente muy lenta, tiene numerosas obras que no llegan, y a parte de ser partidista porque penaliza claramente a los ayuntamientos de signo político distinto al suyo, nos las vemos y nos las deseamos para conseguir una simple cita con los responsables políticos y como ejemplo, sólo en Lubrín hay 300.000 euros de planes provinciales paralizados para algo tan básico como el suministro de aguas potables”, asegura Ramos.

La situación, según el regidor, ha llegado a tal extremo que tendrán que destinar algo más de 80.000 euros a distintas intervenciones para la mejora de los caminos de Fuente Concejo, Los Carriones y los Herreras. También entran en esta programación trimestral arreglos en la calle Granada y el acceso a locales sociales y consultorio en el Chive, así como en el Parque Infantil de la Barriada del Pilar. “No podemos esperar continuamente a Diputación y Junta. Los ayuntamientos tenemos que reinventarnos para evitar la despoblación y para eso necesitamos facilidades administrativas y una buena gestión. No podemos ser el objetivo de las políticas inversoras europeas o del Estado, y que cuando los fondos lleguen a quienes deben aplicarlos en nuestros territorios entren en ese purgatorio administrativo de la inejecución presupuestaria”, explica el alcalde.

Ramos recuerda que Lubrín ya ha tenido que renunciar a una importante subvención estatal para la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler “porque Diputación no tenía 150.000 euros para poner. Lo que me lleva a pensar que más que no tener era sencillamente no querer”, indica Domingo Ramos