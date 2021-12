Lubrín reduce en un 80% el IBI para los solares urbanos

El alcalde de Lubrín, Domingo José Ramos Camacho (PSOE), ha puesto en marcha dos modificaciones de la ordenanza municipal sobre el Impuesto de Bienes e Inmuebles para poder aplicar rebajas de impuestos que alcanzan hasta el 80% en solares urbanos. Para el primer edil “se trata de aplicar medidas razonables frente a los altos valores catastrales de los inmuebles del municipio, que provocan recibos de IBI considerablemente elevados y poco acordes con el entorno y la situación en la que nos encontramos”. La medida correctora trata de poner freno a los efectos “perversos y poco razonables que ocasiona el hecho de que estemos a diez años de la última ponencia general del catastro, con una situación, perspectiva y valores totalmente diferentes a la realidad y que, por tanto, necesita de una corrección urgente”, afirma Ramos.

Las rebajas introducidas en el Impuesto de Bienes e Inmuebles de Lubrín tratan de beneficiar tanto a quienes son propietarios de suelo que aún no ha sido desarrollado y que no cuentan con todas las dotaciones de servicios básicos, que se sitúa en el 80% del importe total, al 30% de bonificación o reducción que se aplica a las familias numerosas en los inmuebles que cumplan la particularidad de ser vivienda habitual.

Para el equipo de gobierno de Lubrín la caída de los precios de mercado de los inmuebles en el entorno rural tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ocasiona que se arrastren falsos perfiles o valores que se establecieron en su momento la última ponencia general del catastro. “El IBI es un impuesto que puede suponer un arma de doble filo para los ayuntamientos, porque hay que ser muy conscientes de la realidad de los territorios. En estos momentos sería inviable aplicar los tipos de hace diez años y, por tanto, se convierte en un hecho que limita las posibilidades de atracción de residentes hacia las zonas rurales. El hecho de que aún no dispongamos de una actualización de esta ponencia marco, que es la referencia que nosotros podemos aplicar, obliga a modificaciones de ordenanzas como la que hemos llevado a cabo ya que, no nos podemos engañar, lo que a nosotros nos conviene es que la gente conserve sus propiedades y haga uso de ellas, y no que se conviertan en un problema”, asegura el primer edil.

Combatir la despoblación

Lubrín es, a día de hoy, uno de los pueblos más activos en la puesta en marcha de estrategias destinadas a combatir la despoblación del mundo rural. En su polígono industrial se instalan algunas de las empresas que se han convertido en estandarte provincial de productos gastronómicos de alto valor añadido, desde la miel Los Filabres, el aceite de la almazara de Lubrín, a carnes frescas de choto o cordero, que desde hace años aparecen en las cartas de los mejores restaurantes manteniendo su procedencia como principal hecho diferencial. Junto a los productos naturales y casi sin procesar, ahora se abren camino nuevos proyectos como la comercialización de las tradicionales migas de la Sierra de Los Filabres. En paralelo a estas iniciativas privadas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha visitas guiadas en las que cada fin de semana se muestra a los visitantes tanto los procesos de elaboración como otros usos tradicionales de la zona con el fin de transmitir al resto de la población la importancia de conservar el patrimonio inmaterial que aporta la forma de vida rural. “Mostrando, convenceremos y tras ello, es posible, que consigamos revertir esa tendencia de despoblación”, señala el alcalde.