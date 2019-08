María López: “El espectáculo piromusical es ya una tradición y un atractivo de las fiestas de Garrucha”

–Hace un mes celebraban las fiestas de la Virgen del Carmen y ya están inmersos en las de San Joaquín. ¿Cuáles son las diferencias entre unas fiestas y otras?–La diferencia es poca. En julio celebramos la patrona, que tiene un arraigo muy importante en el municipio, porque es la patrona de la gente del mar. Y ahora en agosto celebramos las fiestas patronales de San Joaquín, que también las disfrutamos muchísimo, ya que además caen en estas fechas de pleno verano, de agosto, lo que hace que la gente esté en disposición de celebrarlo, pasarlo bien y estar en familia y con los amigos.

–¿Por ser estas en agosto, son más multitudinarias que las de julio?–En agosto suele acudir más gente, por supuesto, pero las de julio también son muy sentidas por la gente de tradición de marinera. De hecho, el día de la procesión marinera hubo muchísima afluencia de público. Pero claro, en agosto también está asegurada una gran asistencia.

–¿Cómo hace un Ayuntamiento con una situación económica compleja para poder organizar un verano lleno de festejos?–No está siendo fácil, ni este año ni durante los últimos cuatro años. Pero hemos tenido que procurar que el pueblo siga manteniendo una actividad, porque no podíamos ser un obstáculo para el crecimiento del municipio. Lo hemos ido haciendo con mucha gestión, mucha mano izquierda y sabiendo racionalizar bien el dinero. Estas son unas fiestas austeras, no estamos haciendo en todos estos años unos festejos a lo grandes. Intentamos que sean muy participativas. Sí que hay orquestas de calidad, pero no hay grandes actuaciones, porque no podemos hacer frente a ese tipo de festejos. Pero aún así, intentamos llenar el pueblo de actividades, y no solo en verano, sino a lo largo de todo año, para que Garrucha sea durante el máximo tiempo posible un atractivo y que la gente siempre tenga un motivo para visitarnos. Tenemos actividades de todo tipo durante el año, no solo festivas, sino también culturales y deportivas.

–¿Qué actividades no nos podemos perder de estas fiestas?–Esta noche tenemos el pregón y la gala de elección de los reyes de las fiestas. Por otro lado, el fin de fiestas del sábado con un espectáculo piromusical es algo único en la comarca y que ya se ha convertido en un tradición y seña de identidad de nuestras fiestas. Pero a parte hay actividades tradicionales como el concurso de pesca a chambel y la cucaña en el puerto. Además, hay otras actividades pensadas para encontrarse en el recinto ferial, para disfrutar del baile con las orquestas y del buen hacer de las casetas que se instalan en el Pósito con una cocina tradicional y casera de la mano de las hermandades y cofradías de Garrucha.Y también hay que destacar la procesión de San Joaquín, el viernes, donde se vivirá un precioso encuentro con la patrona, acerándose hasta la escultura ubicada en la orilla de la playa.

–Estamos a mitad de agosto, ¿cómo está yendo la temporada alta de turismo en Garrucha?–Por lo que estamos viendo en el municipio creo que va bastante bien. Tenemos una importante afluencia de turistas. Habrá que esperar a final de temporada para hacer balance para ver si, como todo indica, es una de las mejores temporadas. Pero por lo que se ve en las playas y en el municipio, parece que el verano está yendo bastante bien, no solo en Garrucha, sino en toda la comarca del Levante.

–Aún queda verano, pero una vez que termine no cesan las actividades en su municipio. ¿Vuelve la feria de la gamba roja?–Sí, claro. Ya estamos ultimando las fechas, que será en octubre, en la segunda quincena. El formato será parecido al del año anterior, pero con algunos cambios sustanciales en cuanto al contenido y actividades. Intentaremos mejorar algunos espacios que con la experiencia hemos visto que funcionaban mejor, y reforzaremos también algunas actividades que tuvieron éxito el año pasado.

–Y ahora, los temas recurrentes que la gente quiere saber cómo avanzan. ¿Cómo va el proceso de cambio de gestión del agua a Aqualia-Codeur?–Seguimos en la misma situación. Esperando el informe definitivo del Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía para poder firmar el contrato y hacer efectivo el cambio de gestión. El tribunal ha acumulado los dos procedimientos de alegaciones, por lo tanto se baraja que en septiembre u octubre debería estar el informe emitido. Estamos agotando ese plazo, y esperemos que en breve nos dejen culminar el procedimiento.

–¿Habrá, a corto o medio plazo, una rotonda en el peligroso cruce de La Simona?–El Ayuntamiento está a expensas de finalizar el proceso de cambio de gestión del agua. El ingreso de los 3,5 millones de euros del canon viene a solventar las dificultades económicas de forma muy importante. Tanto la deuda de pago a proveedores, que nunca hemos ocultado, como para poner en marcha proyectos muy importantes. Hemos hecho todo el trabajo administrativo y solo queda publicar los pliegos y sacar la obra a licitación. Toda la actividad económica ahora mismo gira en torno a finalizar el procedimiento del ciclo integral del agua.

–Para acabar. ¿Cómo vive estos días de fiestas la alcaldesa? ¿Le da tiempo a desconectar?–Me da tiempo a participar en las fiestas y tener unos ratos de disfrutar con vecinos y amigos, pero a la vez de vigilar que todo salga bien y que haya los mínimos problemas posibles, para que todo el mundo intente disfrutar lo máximo. Ya descansaremos después, seguramente cuando se resuelva el tema del agua.