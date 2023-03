María del Mar Alfonso: "Albox tiene que arrojar certidumbre y seguridad jurídica"

El PP ha apostado por savia nueva para volver a gobernar en un municipio histórico del Valle del Almanzora como es Albox en estas próximas elecciones municipales del 28 de mayo. María del Mar Alfonso Pérez (Albox, 1976), médico anestesista en el Hospital La Inmaculada es su candidata. “Es un cambio muy grande en mi vida y todo un reto, pero deseo cambiar mi pueblo y hay que luchar por conseguirlo”, afirma.

–¿Qué le ha motivado a dar el paso para liderar la candidatura del PP de Albox para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo?

–La pasión por mi pueblo. No quiero que Albox, que siempre ha sido la capital comercial del Almanzora, siga paralizada por unas políticas que han convertido a nuestro municipio en una isla. Yo quiero un Albox de futuro y para conseguirlo necesitamos trabajar con seriedad y una hoja de ruta. Estoy convencida que con el apoyo de los albojenses lo haremos realidad, porque si hay algo que nos caracteriza es el espíritu emprendedor y trabajador.

–¿Cuáles son las líneas maestras de su programa electoral?

–Pues son muchas y no me gustaría dejarme ninguna, pero para sintetizar nuestro proyecto va a poner el foco en la planificación urbanística: residencial, industrial, espacios verdes..., base del progreso de cualquier municipio. Llevaremos a cabo una rebaja fiscal de todas las tasas e impuestos municipales para frenar la sangría de empresas de nuestro pueblo que están estableciéndose en localidades vecinas y para que los inversores nos miren con confianza y no con recelo. Albox será un lugar que arroje certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica. El respeto por nuestras tradiciones, su promoción y defensa. Las pedanías y el mundo rural, olvidados en la actualidad, serán de nuevo prioritarios para nosotros.

El deporte, con la implantación de nuevas modalidades deportivas, la inversión justa en nuestras instalaciones municipales y la colaboración y respaldo suficiente a nuestros clubes deportivos. La formación de los jóvenes, trabajaremos desde el primer instante con los centros educativos para ampliar la oferta de formación profesional y ofrecer más posibilidades que permitan a nuestros jóvenes mejorar su empleabilidad y que no tengan que irse a otros pueblos o ciudades en busca de oportunidades y de una formación que se adapte a sus demandas. Nuestros mayores, a los que le debemos todo lo que somos serán también protagonistas de nuestra gestión, contaré con su experiencia y trabajaremos en una agenda de talleres y actividades que los mantengan plenamente activos. Y la cultura, a la que no renunciamos, pero una cultura para todos los gustos y edades, con la promoción de la Semana Santa como pilar fundamental.

Amante de la medicina y de su pueblo María del Mar Alfonso Pérez ama su pueblo, Albox, donde nació y vive. Estudió en el colegio Virgen del Saliente y el instituto Cardenal Cisneros. Cursó Medicina en la Facultad de Córdoba y se especializó en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor en el Hospital Torrecárdenas. Actualmente trabaja como anestesista en el Hospital La Inmaculada. Casada y con dos hijos, le gusta mucho correr, jugar al tenis y pasar tiempo con su familia y amigos. Está muy vinculada desde siempre con la vida social de Albox a través de las Ampas, cofrafías y el consejo escolar del instituto. El salto a la política municipal con el PP es para ella “todo un reto”.

–¿Cómo va a convencer a sus vecinos para que le voten en estas elecciones?

–Con honestidad, franqueza, trabajo, cercanía y empatía. Me he rodeado de un equipo humano formidable y, juntos, vamos a devolver a nuestro pueblo al lugar que se merece. En los últimos tiempos hemos visto como desde el ayuntamiento se desprecia la opinión de los vecinos y yo vengo precisamente para lo contrario, tengo un proyecto para todos, que cuenta con todos, abierto a la sociedad albojense y que siempre va a buscar el dialogo y el entendimiento para llegar más lejos.

–Su partido, el PP, le ha mostrado un apoyo unánime desde la dirección provincial. ¿Es un halago y también una responsabilidad por la confianza depositada en usted, no?

–Por supuesto, sé que mi candidatura ha despertado mucha ilusión y no estoy dispuesta a defraudar la confianza del Partido Popular, pero mucho menos la confianza que ya me demuestran mis vecinos cada día por la calle y que siempre primara sobre cualquier otra cuestión. Albox estará por encima de las siglas del PP. Albox tiene una oportunidad y mi equipo representa esa oportunidad. Diputación y Junta de Andalucía son gobernadas por el Partido Popular y espero que pronto del Gobierno de la nación. Sólo con la colaboración del resto de administraciones se pueden acometer los grandes proyectos transformadores que vamos a realizar en Albox.

–Albox ha vivido estas últimas décadas años muy convulsos en el Ayuntamiento con mociones de censura, cambios de alcaldía y muchas tensiones. Imagino que sus vecinos estarán cansados de esta situación municipal.

–Sin duda, la política municipal albojense lleva ya muchos años y en la actualidad sigue siendo así, de escándalo en escándalo y lo que los albojenses quieren es recuperar la normalidad democrática e institucional que se presume a cualquier ayuntamiento pero que Albox es desde hace ya bastante años, una ´rara avis´. La estabilidad institucional y las reglas claras de juego atraen la inversión.

–En ese sentido, ha repetido en alguna ocasión que Albox necesita un cambio. ¿Es posible tras tantos años de tensión política y municipal?

–No solo es posible sino que además es necesario. El 28 de mayo tenemos una oportunidad perfecta para materializar ese cambio de rumbo que devuelva a nuestro la capitalidad comarcal. Estamos convencidos de que así será porque los albojenses se han dado cuenta de que es la oportunidad perfecta para subirnos al vagón de cambio de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y tener también el respaldo inequívoco de la Diputación provincial y de su presidente Javier Aureliano García, también del Partido Popular.

–Actualmente el gobierno del independiente Francisco Torrecillas se ha visto envuelto en varias polémicas por temas urbanísticos y de gestión. Desde su partido están siendo muy fiscalizadores. ¿Cree que este trabajo de oposición será útil de cara a las elecciones?

–No tenemos dudas de que así será, hemos mantenido una actitud constructiva y de mano tendida en asuntos muy importantes y que afectan a todos los vecinos. Siempre hemos encontrado el desprecio del equipo de gobierno y por eso también hemos sido claros por ejemplo, mostrando nuestra rotunda negativa a la peatonalización de la Plaza Mayor, quizás el mayor error que se está cometiendo en nuestro pueblo desde hace años, por el capricho del señor Torrecillas y contra la opinión de una inmensa mayoría de ciudadanos o también nuestra negativa al cierre al tráfico de un tramo de la Avenida Ramón y Cajal, que ha servido esta si, para que el alcalde de marcha atrás en sus intenciones.

–¿Ve factible gobernar con mayoría absoluta? Y si no es así, ¿se ve capacitada para pactar con otras fuerzas políticas para arrebatar la vara de mando a Torrecillas?

–Aspiro a una mayoría amplia que me permita trabajar con las manos libres y sin ataduras, pensando sólo en los intereses de los vecinos. El único pacto al que estoy dispuesta a llegar es con los albojenses, el 28 de mayo, y en las urnas. Me debo a ellos y solo responderé ante sus necesidades y demandas. Cada día estoy convencida de que el cambio en Albox ya es imparable y vamos a trabajar sin descanso para consolidar nuestro proyecto como el único capaz de responder a los retos que Albox debe afrontar con ambición. La ola de ilusión que hemos generado ya no tiene marcha atrás, en eso ya podemos decir que hemos ganado.

-La dirección provincial del PP ha alabado su persona, pero ¿cómo son el grupo humano que le acompañan en esta encomienda?

-Como le decía, me he rodeado de un equipo formidable, que aúna juventud y experiencia, con distintos perfiles profesionales, preparado, con una capacidad de gestión demostrada y muchas ganas, ilusión y una enorme ambición por construir un futuro de esperanza y de oportunidades para nuestro pueblo. Un equipo que no se acerca a la gestión municipal para el beneficio propio, sino el de todos los albojenses.

-¿Cómo se imagina el Albox de dentro de una década si consigue gobernar durante, al menos, un par de legislaturas?

-Decía en mi presentación que la vanidad en política es una mala compañera, y efectivamente, yo no aspiro a que se recuerde mi paso por la política albojense, a lo que aspiro y lo que deseo, es a que cuando deje la alcaldía, Albox sea un pueblo mejor que el que me voy a encontrar. Un pueblo moderno y de futuro, con oportunidades para todos y, de nuevo, la referencia comarcal para el comercio, el transporte y la hostelería.

Un Albox con más y mejores servicios, con unos polígonos adecuadamente comunicados y equipados, accesible, con mejores centros educativos y deportivos. Un pueblo que sea referencia en creación de empleo, un pueblo amable, dinámico, sostenible, con respeto a las tradiciones y donde todos nos sintamos importantes.