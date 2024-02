Mojácar cierra acuerdos para la futura visita de turistas daneses

El turismo de golf es de larga estancia y alto poder adquisitivo

La Danish Golf Show se ha celebrado en la localidad danesa de Herning, de forma paralela a Ferie for Alle, una de las mayores citas del segmento en los países nórdicos. Ferie for Alle reunió en la edición de 2023 a cerca de un millar de expositores y recibió más de 56.000 visitantes, de los cuales alrededor de un 20% recorrieron la zona dedicada al golf. Los hoteles andaluces registraron en 2023 un total de 120.145 viajeros daneses, con un aumento del 6,1% en relación con el ejercicio anterior. Las pernoctaciones de estos visitantes ascendieron a un total de 517.980, con un incremento del 11,8%. La muestra, dirigida tanto a público profesional como a clientes potenciales, reúne a los principales operadores escandinavos, a quienes se les ha trasladado la oferta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en general y de Mojácar, en particular, para la práctica de este deporte y las propuestas complementarias alrededor del mismo que enriquecen la estancia del viajero. El turismo de golf es de larga estancia, con una permanencia y alojamiento mínimo de una semana y una media entre quince días y un mes. Este tipo de turista tiene un alto poder adquisitivo y acostumbra a visitar asiduamente los restaurantes y comercios durante su estancia, participando e interesándose por los destinos a los que tiene programado acudir