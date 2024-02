Mojácar debate la conexión con los hijos con padres, educadores y alumnos

"Cómo conectar con nuestros hijos?’ es el título de las jornadas que reúnen a educadores, padres y alumnos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rey Alabezel para debatir sobre una disciplina positiva y educación consciente y respetuosa con la que afrontar la reducción del uso y abuso de las adicciones entre los más jóvenes.

El modelo de estos talleres, dirigidos a familias conscientes y para educadores, pasa por métodos vivenciales que ayudan a entrar en el mundo de los jóvenes y así descubrir lo que funciona con ellos, interpretar lo que pueden estar pensando, sintiendo o manifestando.

El objetivo que se persigue es un cambio de mirada hacia la infancia y la juventud, donde el foco no es tanto el niño como los adultos que lo acompañan. Se trata de talleres vivenciales, no sólo teóricos, donde se abordan importantes temas de conciencia que generan el cambio. Los vínculos y apegos seguros, límites y normas forman parte del temario, entre otras cuestiones.

Ya se han desarrollado dos sesiones destinadas a los profesores donde se trataron los conflictos en el aula, relación profesor-alumno y la gestión desde el punto de vista emocional. Se trata de dotar al profesorado de los recursos y herramientas para facilitar la labor. Una buena relación entre ambos ayuda a detectar si algún alumno se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le haga caer en algún tipo de adicción, ya sean o no legales. Una educación socioemocional adecuada evita caer en las dependencias ya sean físicas o sociales.

En su segunda fase, también se impartirán a las familias, mostrando de modo vivencial la idoneidad de la disciplina positiva y la toma de conciencia de los problemas que puedan surgir con los hijos como mejor medio para afrontarlos y para su solución. Como continuidad a este taller, los padres podrán disponer de ayuda asistencial personalizada si quieren profundizar en esta línea de trabajo.

El tercer taller trabajará con los niños, alumnos de Primero y Segundo de la ESO, donde serán escuchados y se trabajará sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías. El límite en el que se traspasaría ya a la adicción a los dispositivos electrónicos. Igualmente se pretende abordar otro tema muy importante que, de forma alarmante, va en aumento entre los jóvenes como las apuestas on-line. Los video-juegos son, en ocasiones, la puerta de entrada a menores donde se ofrecen progresar en el juego a cambio de dinero.

La práctica no es ilegal pero genera la necesidad de utilizar dinero. Se estima que el 24% de los jóvenes entre 15 y 17 años tienen acceso a este tipo de videojuegos. Estos talleres están organizados por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Consumo; Diputación de Almería; Ayuntamiento de Mojácar y Gobierno de España.