La pérdida de 728.000 euros para El Viso es una “negligencia” de Amat

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha urgido al presidente Gabriel Amat a que abandone la presidencia de la institución supramunicipal al haber dado “una nueva muestra de su negligencia” para gestionar; en esta ocasión a costa de los intereses de los vecinos más necesitados de La Mojonera”.Lorenzo ha explicado cómo el presidente Amat ha sido “el principal artífice” de que el núcleo mojonero de El Viso haya quedado fuera de la declaración de zona desfavorecida y que no haya optado, por ello, a una subvención de la Junta de Andalucía dotada de 728.000 euros para trabajar con colectivos especialmente vulnerables. El portavoz socialista ha recordado que otros 12 municipios optaban, junto a La Mojonera, a esta ayuda y todos lo han conseguido puesto que lo han tramitado a través de sus propios ayuntamientos. En el caso de La Mojonera, al ser un municipio con menos de 20.000 habitantes, eran los servicios sociales de la institución provincial los encargados de gestionar esta solicitud. “Amat no nos explica a la corporación ni a la provincia qué ha pasado para que se hayan perdido estos fondos y, más, cuando en un pleno de la Diputación se aprobó por unanimidad que la institución provincial concurriera en nombre de La Mojonera a esta subvención”, ha reprochado Lorenzo . “Amat ha desobedecido el mandato del pleno, sin dar explicaciones, de una manera unilateral y ha sido el único artífice de que los vecinos de La Mojonera que más lo necesitan se hayan quedado sin esta importante inversión del Gobierno andaluz”.“En otras diputaciones socialistas, como son las de Granada o Jaén no ha habido ningún problema y se han gestionado estas subvenciones por los pueblos de 20.000 habitantes. No entendemos cómo en Almería sí ha existido esta diferencia en la gestión”, ha reflexionado Lorenzo. Además, ha ahondado en el hecho de que entre los otros 12 municipios que sí han percibido la subvención se encuentra, por ejemplo, el de Roquetas de Mar –que también dirige Amat; el de El Ejido –donde es concejal el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar- y Almería –donde es concejal el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y que ha conseguido más de 6 millones de euros. “Los números uno, dos y tres de la Diputación sí han conseguido en sus pueblos la subvención. Allí parece que no tienen problema con los papeles, pero sí en la Diputación. Están usando la Diputación, la que es de todos, para confrontar con la Junta y para poner pegas, pero cuando se trata de sus pueblos no confrontan y hacen lo que tenían que haber hecho con La Mojonera, recoger el dinero que les brindaba la Junta para quienes más lo necesitan”, ha subrayado el portavoz del PSOE. “¿Cuál es el segundo plato de Amat: Roquetas de Mar o la Diputación Provincial?”, se pregunta Lorenzo.