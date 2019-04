La Mojonera recuperará el servicio de orientación laboral gracias a NOESSO

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha firmado con María Luisa Martín, de la asociación No Estás Solo, NOESSO, un convenio de colaboración que permitirá recuperar un servicio de asesoramiento laboral para los vecinos de la localidad.

En concreto, gracias al acuerdo, orientadores del centro de NOESSO en el municipio vecino de Vícar, acudirán dos veces en semana a La Mojonera para prestar este servicio en el Centro de Promoción Social. Se trata, en palabras del alcalde, de “prestar un servicio muy demandado por la población, especialmente por los jóvenes, que ya no tendrán que desplazarse para poder asesorarse en cuestiones laborales a la hora de encontrar empleo o iniciar un proyecto de emprendimiento”.

José Miguel Hernández ha recordado que La Mojonera tenía este servicio hace unos años a través del programa Andalucía Orienta, con dos orientadoras contratadas gracias a esas subvenciones de la Junta de Andalucía. Pero la deuda que el Ayuntamiento de La Mojonera contrajo con la Seguridad Social a partir de 2012, que como se recordará llegó a ascender a más de 1,2 millones de euros contando los intereses, hizo que se dejaran de recibir las subvenciones para seguir sosteniendo el servicio.

Ahora, aunque el actual equipo de Gobierno ya se puso al día con la deuda de la Seguridad Social que dejó la anterior Corporación, recuperar el servicio no está siendo fácil, ya que las subvenciones perdidas por La Mojonera se destinaron en su momento a otros programas y hay que esperar a que la Administración autonómica incluya partidas para nuevos destinatarios. “Estamos solicitando todos los años el regreso de las ayudas para mantener este servicio, pero hasta el momento no se ha conseguido y no está siendo fácil, ya que una vez perdida la subvención hemos tenido que volver a ponernos a la cola para volver a recibirla”, reconoce el primer edil de La Mojonera, de ahí que considere “de gran importancia” la firma de este acuerdo con NOESSO que permitirá recuperar, aunque sea parcialmente, la labor que se venía realizando.

El alcalde ha destacado los contactos que viene manteniendo con el anterior y el actual Gobierno de la Junta de Andalucía para volver a conseguir subvenciones para el programa Andalucía Orienta. Además, también se está tratando de recuperar el centro Guadalinfo, que también se perdió en la anterior legislatura, al parecer porque desde el Ayuntamiento no se justificaron debidamente los costes y el destino de las subvenciones recibidas, además de las deudas con la Seguridad Social que han dificultado la gestión de cualquier tipo de subvención por parte del Ayuntamiento. En el caso del Guadalinfo, se confía en la reapertura del centro pronto, teniendo en cuenta que hay disponibilidad de los actuales responsables de la Junta para volver a apoyar su funcionamiento.