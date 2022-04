La Mojonera considera “totalmente insuficiente” la creación un segundo título de FP Básica

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejal de Educación, Ana María Morales, han valorado el anuncio realizado ayer por el delegado de Educación, Antonio Jiménez, sobre la posibilidad de incorporar un título de FP Básica de la rama de Comercio y Marketing, algo que ambos han considerado “es un paso en la buena dirección tras meses de reuniones y reclamaciones que hemos venido realizando, pero totalmente insuficiente” ya que “no frena el desmantelamiento de la Formación Profesional en nuestro municipio que está haciendo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”.

Desde el equipo de Gobierno, con el apoyo unánime del Pleno, se ha reclamado la potenciación de los estudios de Formación Profesional en el único IES del municipio, donde el año pasado Educación decidió, por sorpresa y de forma unilateral, eliminar el único grado que se impartía. “Que ahora se trate de calmar los ánimos poniendo otra FP Básica, dejando en nuestro IES solo este tipo de estudios destinados para el alumnado que no ha terminado la ESO, nos parece una tomadura de pelo”, ha declarado Hernández.

“Remar, remamos todos juntos cuando las decisiones se consensúan entre todos y no se toman de forma unilateral y sin anuncios previos –ha indicado el alcalde en referencia a las declaraciones de ayer del delegado- pero no se puede pretender que desde el Ayuntamiento aceptemos el desmantelamiento de la FP, cuando precisamente en estos tiempos todo el mundo habla de potenciarla”.

Tanto Hernández como Morales han respondido al delegado que “si no hay suficiente demanda del grado medio de Gestión Administrativa, se buscan otras alternativas, no se elimina sin sustituto, porque eso lo que demuestra es que no hay voluntad de mantener este tipo de estudios en La Mojonera”. En este sentido, han recordado la moción aprobada hace unos días en el Pleno, presentada por Todos por La Mojonera, en el Gobierno municipal, en la que “ya pusimos sobre la mesa la idea de la rama de Comercio y Marketing, cuyos estudios actualmente solo se están impartiendo en El Ejido, y por tanto, seguro que despiertan el interés no solo de los vecinos de La Mojonera, sino también de otras localidades cercanas como Roquetas de Mar o Vícar”. Un tipo de estudios, con títulos como el grado superior de Comercio Internacional o el de Transporte y Logística, muy vinculados a los sectores productivos del municipio y la comarca.

“Como bien dice el delegado, los estudios de Formación Profesional deben adecuarse a las demandas de empleabilidad de la zona y precisamente nuestro municipio, que tiene cuatro polígonos industriales y una gran concentración de la industria auxiliar de la agricultura, tiene demanda de determinados perfiles, por lo que no vamos a dejar de reclamar y trabajar para conseguir estudios que den opciones de empleo a nuestros vecinos, tanto a los que quieren reciclarse como a los jóvenes que buscan su futuro laboral”, han advertido.

Desde el Consistorio mojonero se ha recordado a Educación las “nulas conexiones” por transporte público que tiene el municipio y que dificultan el traslado del alumnado a los institutos de las localidades cercanas, “que parece que la Junta quiere potenciar a costa eliminar los estudios en La Mojonera”. Una decisión ante la que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados, desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para mantener y potenciar la Formación Profesional”.