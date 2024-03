Los fondos Next Generation, solución a las fugas de agua en el Almanzora y el Levante

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado las importantes actuaciones hidráulicas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en la comarca del Levante de Almería para poner en marcha la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cuevas del Almanzora y mejorar la garantía de abastecimiento de los municipios de la comarca, proyectos que “mejoran en gran medida las pérdidas de agua”.

En respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria, Crespo ha lamentado que los Gobiernos anteriores a la llegada de Juanma Moreno sean “los responsables de las fugas de agua en Andalucía porque durante décadas no se invirtió en agua en la Comunidad Autónoma”. A modo de ejemplo, la consejera ha recordado que la ETAP sufrió graves daños en 2012 por una riada “y hasta ahora no se había empezado su renovación”. Esta obra contribuye a mejora la garantía de abastecimiento a 100.000 vecinos y permitirá potabilizar el agua procedente del embalse de Cuevas del Almanzora.

En cuanto a las obras de mejora de garantía de abastecimiento de los municipios de la comarca del Almanzora, la consejera ha concretado que el Gobierno andaluz está trabajando en la primera etapa del proyecto, que contempla impulsar los recursos hídricos desde la presa de Cuevas del Almanzora hasta los municipios de Albox y Olula. “Estas localidades tenían una importante dificultad de acceso al agua”, ha comentado, avanzando que, “en el marco del IV Decreto de Sequía, se empieza también con la zona de Fines”. “Se trata de una fase que vamos a abordar con rapidez, como estamos intentando hacer con todos los proyectos”, ha remarcado Crespo, lamentando que, por el contrario, “los anteriores Gobiernos dejaron el proyecto del Almanzora en un cajón sin poner en marcha ni un sólo tramo desde 2005 a 2019”. “Fue precisamente, el Gobierno de Juanma Moreno el que lo ha rescatado e impulsando, estando ya concluida la primera fase y en marcha dos fases más”, ha explicado.

Por otro lado, Carmen Crespo ha pedido también a los parlamentarios que apoyen la petición del Gobierno andaluz de aumentar los fondos Next Generation destinados a evitar las fugas en la red de abastecimiento de agua, ya que los 12,6 millones de euros asignados para este fin no permiten alcanzar las peticiones por 70 millones de euros que se han registrado en Andalucía. La consejera ha explicado que el 21% de los municipios que se benefician de estas ayudas están en la provincia de Almería (Cantoria, Ohanes, Sorbas, Albox, Tíjola, María, Partaloa, Laujar de Andarax, Instinción, Olula del Río, Arboleas, Zurgena y Pulpí), que concentra subvenciones por valor de 3,3 millones de euros. “Pero hemos pedido más fondos porque tienen que entrar también Bedar, Mojácar, Los Gallardos, Carboneras, Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora, Lubrín, Antas, Garrucha y Vera”, ha apostillado Crespo en relación a los municipios que han presentado proyectos de mejora pero no han podido acceder a las ayudas por falta de recursos económicos.

Por último, ante la última reunión técnica celebrada entre las distintas comunidades autónomas que reciben el agua el trasvase Tajo-Segura, Carmen Crespo ha solicitado a los grupos parlamentarios que “ayuden a defender a la zona del Levante español”, a fin de evitar que Castilla-La Mancha pueda reducir de nuevo los importantes recursos hídricos que recibe esta zona.