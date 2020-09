Nuevo accidente en la A-7 en la salida de Aguadulce tras el cierre de El Cañarete

No han pasado ni 24 horas desde la última colisión en la Autovía A-7 tras el cierre por desprendimientos en la carretera de la costa, conocida como El Cañarete, y ya se ha producido uno nuevo. La colisión de un vehículo en la salida de la autovía en dirección a Aguadulce está provocando en estos momentos fuertes retenciones en en este nudo de comunicación sentido Málaga.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico consultados por este medio aún no pueden confirmar si hay heridos o no ya que el accidente acaba de producirse hace escasos minutos y aún no se ha personado allí miembros de la Guardia Civil de Tráfico.

Desde que se cerrara al tráfico el Cañarete por el enésimo desprendimiento de rocas (en febrero y hace unas semanas), se han registrado más una decena de alcances y colisiones ante la impotencia de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Policía Local roquetera en el tramo provincial más negro de la Autovía del Mediterráneo.