El PFEA crea más de 4.100 jornales y moderniza infraestructuras de Turre, Bédar y Zurgena

El Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que gestiona la Diputación de Almería, ha ejecutado importantes actuaciones en tres municipios del Levante Almeriense con el objetivo de crear empleo y seguir mejorando la calidad de vida y oportunidades de sus vecinos. Concretamente, en Turre, Bédar y Zurgena se han creado más de 4.100 jornales y se ha invertido más de 410.000 euros para modernizar infraestructuras públicas y acondicionar espacios públicos.

La diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha visitado los tres municipios junto a sus alcaldes para conocer ‘in situ’ mejoras que también han beneficiado a un cuartel de la Guardia Civil y también a dos colegios rurales zurgeneros.

En Zurgena, el PFEA ha supuesto una inversión durante este ejercicio que supera los 247.000 euros a través de tres proyectos. La diputada ha visitado junto al alcalde, Luis Díaz, el proyecto Infraestructuras Urbanas que ha consistido en la ejecución de seis actuaciones: infraestructuras y pavimentaciones en C/ Mesón y C/ Matadero con la renovación con solera de hormigón para el posterior adoquinado por parte del Ayuntamiento; reconstrucción del muro que delimita la calle Constitución; instalación de Alumbrado en C/ Reloj; tramo de acera se corresponde con los planos y mediciones de 100 metros, con un ancho de 1.30 m, marcado por el bordillo existente; solado en Edificio de la Estación (La Alfoquía) con un nuevo pavimento adaptado a las actividades que en él se realizan; e infraestructuras y pavimentaciones en C/ Padre Torres (Zurgena).

Además, en este municipio se han realizado importantes mejoras de accesibilidad, carpintería y pintura en los colegios de Zurgena y La Alfoquía; y se ha actuado en parques, jardines y caminos del casco urbano y las barriadas.

Inversiones en Turre y Bédar

Por otro lado, en Turre la Diputación está gestionando tres proyectos que están creando 1.162 jornales. Por un lado, se ha mejorado el circuito gimnástico, sustituyendo la valla perimetral y ampliando recorrido, así como el traslado de los aparatos de gimnasio a una zona con mayor sombra y con solera de hormigón impreso. Además, se están realizando actuaciones en parques y jardines y se ha mejorado el Cuartel de la Guardia Civil del municipio.

Por último, en Bédar con 372 jornales se han realizado mejoras en las pistas deportivas de ‘Los Matreros’ y acondicionamiento de Espacios Públicos en Bédar.

El PFEA, ejemplo de colaboración institucional

El Plan de Empleo de Fomento Agrario es ejemplo de colaboración institucional entre la Diputación Provincial, el Estado a través del SEPE, la Junta de Andalucía y los municipios de la provincia de Almería para igualar oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los almerienses.

El PFEA de la Institución Provincial va a invertir en este 2021, más de 13 millones de euros en 216 proyectos que van a mejorar los servicios e infraestructuras públicas en los 87 municipios, dos mancomunidades y la Entidad Local Menor de Fuente Victoria.

Mati Díaz ha destacado la importancia de un Plan que “crea empleo e impulsa obras que, de otro modo, los ayuntamientos no podrían asumir” gracias a la colaboración entre administraciones.