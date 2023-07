El PP de Alhabia denuncia ‘enganches ilegales’ en casi todas las dependencias municipales

El alcalde de Alhabia, Luis Martínez Amate, ha denunciado las irregularidades detectadas en el suministro eléctrico de las distintas dependencias municipales. El primer edil asegura que se ha encontrado “enganches ilegales” tanto en la Casa Consistorial como en otras instalaciones, teniendo algunas sin ni siquiera suministro.

Martínez Amate ha asegurado que “esta irregularidad es sólo una muestra de la muy deficiente gestión que estaba realizando el anterior alcalde, José Núñez”. En este sentido, el alcalde ha explicado que tras la toma de posesión se comenzó a realizar un informe para alertar a Endesa sobre las diferentes irregularidades que se han encontrado y para solicitar la visita de una inspección técnica.

El alcalde ha asegurado que esta situación no sólo es irregular sino también todo un peligro tanto para los trabajadores como para los usuarios del municipio: “El ‘enganche ilegal’ no sólo es no pagar por la luz, sino carecer de sobretensiones y de otros elementos que son fundamentales para evitar cortocircuitos e incluso incendios. No hay luces de emergencia ni en el Ayuntamiento”.

Los edificios con suministro irregular son: la Casa Consistorial, el Centro de la Tercera Edad, Frontón, Tanatorio y Nave Municipal; mientras que en la Piscina, el Centro Guadalinfo y el Cuartel no disponen de electricidad.

Luis Martínez Amate se ha mostrado preocupado por todas las dificultades que se está encontrando: “El Ayuntamiento no ha podido estar en peores manos durante los últimos años, si ya estábamos asustados por el descontrol, el despilfarro y de una deuda millonaria, este asunto muestra como nuestro Gobierno Municipal defraudaba a la suministradora eléctrica”.

El alcalde ha recordado que continúan analizando la situación económica del Ayuntamiento y que se van a tomar medidas jurídicas. “Estimamos que pueden alcanzar y superar los 3 millones de euros entre deuda bancaria, a la Seguridad Social y las empresas. Por primera vez en meses, os empleados municipales han cobrado sus nóminas completas”, ha concluido.