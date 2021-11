El PP de Arboleas elige nueva ejecutiva para acabar con 30 años de socialismo en el municipio

El Partido Popular de Almería continúa inmerso en la renovación de sus Juntas Locales y la última en celebrarse ha sido la de la localidad de Arboleas donde anoche tuvo lugar el Congreso Local en el que David Prados fue elegido por unanimidad como presidente del partido.

Se trata de una Junta Local compuesta en su mayoría por jóvenes que tienen una “gran ilusión” por conseguir que Arboleas salga del estancamiento en el que se encuentra desde hace mucho tiempo, una situación que esperan cambiar en las próximas elecciones municipales para que el Ayuntamiento pase a estar gobernado por el Partido Popular.

David Prados ha manifestado que su Junta Local está formada por ciudadanos de a pie que quieren acabar con los problemas que hay en Arboleas después de 30 años de socialismo.

“El pueblo está abandonado, sus parques no están cuidados, no hay servicios de mantenimiento de limpieza en las calles, hay barriadas que no cuentan con alumbrado público y sus calles están sin asfaltar a pesar de que los vecinos sí pagan impuestos. Además hace falta incrementar el número de policías locales porque hemos pasado de cuatro a uno, y hay más políticos cobrando que policías en el pueblo”, ha explicado.

El nuevo presidente local ha criticado también la falta de transparencia en cuanto a las cuentas públicas y ha señalado que el objetivo del PP es que se controle y se gaste adecuadamente el dinero de todos los vecinos, siempre pensando en el bienestar de los arboleanos, así como acabar con la discriminación que impera actualmente en el pueblo.

“Tenemos que remar todos en la misma dirección y os pido vuestra ayuda para que nuestro proyecto se haga realidad y podamos transformar nuestro pueblo. Queremos que Arboleas crezca y que los jóvenes se puedan quedar a vivir aquí”, ha subrayado.

En el Congreso el nuevo presidente ha estado arropado por la vicesecretaria de Participación y Transparencia del PP de Almería y Delegada del Gobierno Andaluz en Almería, Maribel Sánchez, el alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, el portavoz del PP de Zurgena, Domingo Trabalón y concejales del PP en municipios del Almanzora.

Todos le han agradecido a David Prados el paso que ha dado adelante para intentar que Arboleas se convierta en el municipio que los vecinos desean.

Maribel Sánchez ha destacado la “ilusión” del nuevo equipo formado por David, personas que quieren transformar su municipio y que lo pueden conseguir con mucho trabajo y esfuerzo como se ha logrado en municipios donde siempre ha gobernado el PSOE y como también se ha conseguido en la Junta de Andalucía.

En este sentido la vicesecretaria del PP ha recordado la gran transformación que se está produciendo en la comarca desde que el Gobierno del cambio llegó a Andalucía. Maribel Sánchez ha afirmado que “Almería siempre estuvo discriminada por los gobiernos socialistas y ahora, con el Partido Popular, por fin la Autovía del Almanzora será una realidad, se han hecho importantes mejoras en el hospital de referencia de la zona, La Inmaculada, y se ha dado seguridad jurídica con leyes como la LISTA, que traerá más inversión a nuestra tierra”.

Además, se ha referido también a las tres rebajas fiscales que el Gobierno de Juanma Moreno ha llevado a cabo y cómo nada más llegar a la Junta bonificó el Impuesto de Sucesiones y Donaciones tal y como había prometido en campaña electoral.

”Almería y Andalucía están progresando con un gobierno del PP y Arboleas necesita ahora más que nunca ese cambio. Estoy convencida que de la mano de David y todo su equipo lo van a lograr. Ellos tienen ilusión, ganas de trabajar y de mejorar su pueblo, y con la ayuda de todos vosotros lo van a conseguir”, ha finalizado.

Por último, tanto el alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas, como el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han señalado que personas jóvenes como las que integran el PP en Arboleas son el principal valor del municipio, y con su entusiasmo van a conseguir que la pequeña ola que hoy se inicia se termine convirtiendo en un tsunami que traerá el cambio a Arboleas.

NUEVA JUNTA LOCAL PP ARBOLEAS

Presidente: David Prados Lado

Secretario: Diego López Teruel

Tesorero: Luis Giménez Parra

Vocales: