El PP de La Mojonera pide al alcalde un proyecto "mejor" para la Carpa de El Viso

El Partido Popular de La Mojonera ha emitido un comunicado de prensa en el que informa que presentó en el último pleno una propuesta alternativa a la que planteó el Gobierno municipal para la Carpa de El Viso. "La realidad, aunque el alcalde intente tergiversarla con un proyecto de 300 metros cuadrados, es que el grupo popular planteó un proyecto más ambicioso y ajustado a las demandas de los vecinos. Con una extensión de 1160 metros cuadrados, este espacio se convertiría en un centro de usos múltiples con capacidad para acoger eventos culturales de todo tipo, así como actividades deportivas", afirman. Se trata, explican, "de dar cumplimiento a una infraestructura que el PP incluyó en su programa electoral y fue acogida con entusiasmo en la barriada. Sin embargo, José Miguel Hernández se negó a incluir esta propuesta alternativa y ahora pretende enmendar su error alegando que la oposición votó en contra".

Con estas medidas, señalan los populares se demuestra que el grupo municipal popular "apostó decididamente por una obra versátil y correspondiente a lo que merece el núcleo de El Viso, que se caracteriza por su honestidad y su sacrificio, algo que debe reflejarse en una infraestructura de envergadura". Por esta razón apunta en el comunicado que "cabe preguntarse por qué el señor Hernández se dedica a alarmar a los ciudadanos en lugar de confrontar ideas, tal y como le sugirió la oposición en el Pleno. El PP recuerda que la agrupación de electores no cuenta con mayoría absoluta y debe negociar para aprobar estas inversiones. Nada más lejos de la realidad, el actual equipo de Gobierno es incapaz de alcanzar acuerdos y su única forma de hacer política es a golpe de decreto. Incluso se niega a dialogar, algo que contrasta con su debilidad representativa".

No obstante, desde PP mojonero aclaran que "no duda de la profesionalidad de los técnicos de la Diputación provincial, quienes cumplieron escrupulosamente con su trabajo. La irresponsabilidad fue de Hernández, pues no trasladó a los profesionales las necesidades que planteaba el recinto y las peticiones de los ciudadanos de El Viso". "Puesto que el regidor lanza falsas acusaciones y no es respetuoso con la labor de oposición, el PP manifiesta su desacuerdo cuando el alcalde se refiere a los profesionales como los técnicos del PP”, ya que son empleados con dilatada experiencia y no se les contrata por su identidad política, sino por sus méritos".