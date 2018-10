El PP denuncia que Las Tres Villas lleva casi siete meses sin médico de familia asignado

Los vecinos de Las Tres Villas están cansados de la situación en la que se encuentra la sanidad en el pueblo desde que el pasado 24 de marzo lamentablemente falleciera en accidente de tráfico el médico que pasaba consulta en los consultorios de Ocaña, Doña María y Escullar. Según explica la presidenta del PP en la localidad Magdalena Moya la situación ha levantado una "gran preocupación" entre los vecinos ya que únicamente tienen médico una vez a la semana en cada núcleo, y cada vez acude a pasar consulta un médico diferente, que desconoce la situación de cada paciente porque no es su médico asignado y no tiene por qué conocer los historiales. Además, si cualquier otro día alguien tiene que ir al consultorio porque se encuentra mal no lo puede hacer porque está cerrado, tiene que ir al municipio de Abla a que lo atiendan.

Magdalena Moya afirma que no sólo los mayores son los que están viviendo esta "situación esperpéntica", ya que desde el pasado mes de junio toda la Comarca de Nacimiento se ha quedado también sin pediatra, por lo que los más pequeños tampoco cuentan con un facultativo especializado que los pueda atender en caso de ponerse enfermos, o simplemente para pasar una revisión rutinaria como puede ser la del "niño sano".

Por estos motivos, la presidente del PP local ha trasladado a la parlamentaria del PP Rosalía Espinosa la necesidad de instar al Gobierno de la Junta a tomar medidas, ya que los vecinos están cansados de ser "ciudadanos de tercera" para un gobierno andaluz más preocupado en saber si convoca o no las elecciones que en trabajar para que los vecinos tengan la sanidad que se merecen.