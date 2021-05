El PP señala que el portavoz del PSOE de Olula vive “en un mundo paralelo en su imaginación”

“El portavoz del PSOE de Olula del Río, Diego Castaño, vive en un mundo paralelo de acuerdo a su propia imaginación”, señala el PP en un comunicado de prensa. Los populares explican que “nos acercamos a los dos años de las últimas elecciones municipales donde el pueblo de Olula del Río volvió a darle la confianza al Partido Popular por tercera legislatura consecutiva. Un aval a la gestión del alcalde Antonio Martínez Pascual que hasta el momento ha sido respaldado por las urnas, mal que le pese al candidato de la oposición, y así será hasta que el pueblo de Olula del Río decida lo contrario”.

En el comunicado señalan que “desde hace un tiempo, desde el equipo de gobierno municipal venimos observando con preocupación la forma de actuar del portavoz del PSOE quien no duda en faltar a la verdad, distorsionar la realidad y cambiar los hechos de lugar si lo considera necesario para intentar conseguir un puñado de votos en su alocada y ansiosa carrera por intentar ser alcalde del municipio”.

Y relatan que que “si habla de seguridad, pinta al pueblo de Olula como una ciudad sin ley, sin ningún dato que le avale ni sostenga sus afirmaciones. Si habla de obras, la mayoría las desconoce y tampoco hace por informarse, porque entiende, de manera equivocada, que cuanto peor le vaya al pueblo de Olula del Río, mejor le irá a él”.

Por ello defienden que Olula no tiene problemas de seguridad, y sus tasas en esta materia “son iguales o más bajas que en los pueblos vecinos” pero, añaden, “cuenta con un Cuartel de la Guardia Civil y seis policías municipales en activo, más policías por habitante y por kilómetro cuadrado que la mayoría de los pueblos vecinos”.

En este sentido, insisten en que Olula del Río no es un pueblo inseguro: "A Olula se puede venir, como lo hacen, desde todos los puntos de la provincia a tomarse una cerveza, a comer, a comprar, a hacer deporte, turismo o a visitar el Museo Casa Ibáñez, al que el gobierno del PSOE en Olula, hizo todo lo posible porque se fuera de aquí. Ahí están los hechos y las declaraciones".

Además, le recuerdan a Castaño que en lo que concierne al gimnasio y la infraestructura deportiva, el portavoz del PSOE sabe "que no hay una “chapa”, sino unas flamantes instalaciones que están a la espera de ser equipadas. Y si no lo sabe, es porque no lo ha preguntado. La obra fue recepcionada el 6 de mayo y el proyecto de su ampliación fue cambiado por otro el día 3 de febrero".