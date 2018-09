El PP vive su primer pleno sin mayoría tras destituir a Fernández

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha emitido un comunicado de prensa para aclarar que lejos de la inestabilidad que se pretende trasladar a la población, "la realidad no se corresponde con la gravedad que se ha pretendido transmitir" en alusión a la destitución de la concejala del área de Tercera Edad, Juventud y Medio Ambiente, Antonia Fernández, lo que ha provocado que su partido, el PP, gobierne ahora en minoría como se constató ayer durante la celebración de la sesión plenaria.

"Atendiendo a los intereses del pueblo de Huércal, hemos asumido el reto de quedar en minoría en este Pleno, aceptando de buen grado el ejercicio democrático de llevar las propuestas al análisis, escrutinio y voto de los distintos partidos políticos representados sin tener asegurada su aprobación", explica.

El equipo de gobierno ha denunciado que ha abandona el pleno sin votar los puntos

"La falta de compromiso con el trabajo municipal de esta concejala ha quedado de manifiesto esta misma mañana durante el Pleno, cuando antes de que finalizara y al considerar que su caso ya había sido tratado y haber votado en contra de todas las propuestas de este equipo de gobierno, no ha dudado en abandonar el salón de plenos, ignorando y despreciando así todos los asuntos que quedaban por tratar", ha afirmado la concejala popular Purificación Matas.

"Al detectar y constatar la falta de lealtad y cumplimiento del trabajo con los mínimos exigibles en su cargo, se ha decidido asumir el riesgo de gobernar en minoría, pero no seguir pagando un sueldo con dinero público a una persona que no estaba a la altura de lo que es exigible'", señala el regidor.

Torres ha recordado que 'no solo no tenemos miedo a no gobernar en mayoría, sino que tenemos una amplia experiencia en gobernar siempre en acuerdo y coordinación con otras formaciones políticas",