El PSOE de Albox lamenta la “pataleta” de Pérez Quiles, que fue pillado cobrando dos sueldos a la vez

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albox, Francisco Carrillo, ha aclarado que la sentencia emitida recientemente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería tras la denuncia del PP al Ayuntamiento de Albox no hace ninguna referencia a las retribuciones que percibieron los concejales socialistas en los meses en los que estuvieron gobernando, a pesar de que el portavoz municipal del PP, Juan Pedro Pérez Quiles, pretenda “contaminar a la opinión pública”. “Este episodio no es más que una pataleta”, ha valorado el portavoz del PSOE, quien insiste en que “la sentencia no habla de sueldos”. “Todo lo que se está diciendo a este respecto son elucubraciones del portavoz del PP, que tiene mala conciencia desde que fue pillado cobrando dos sueldos a la vez y ahora quiere hacer ver que todos somos como él, cuando no es verdad”, ha mantenido.

Carrillo ha recordado que hace poco más de un año, Pérez Quiles fue descubierto cobrando dos sueldos a la vez, uno de la Diputación Provincial de Almería y otro por su actividad privada de abogado, algo que está expresamente prohibido por la ley de incompatibilidades. “La ley dice que no se pueden mantener a la vez una actividad pública y una privada”, ha indicado el portavoz socialista, quien lamenta, además, que, tras la denuncia pública que realizó el PSOE en su día, Pérez Quiles no renunciara a su sueldo público ni diera ninguna explicación. “La Diputación lo cesó, pero al poco tiempo lo volvieron a contratar”, ha lamentado.

El PP trata de enmarañar

De otro lado, la concejala socialista y exalcaldesa de Albox Sonia Cerdán considera que Pérez Quiles está intentando “enmarañar” y “confundir” a los vecinos, aunque le advierte de que “por ese camino no llegará” al sillón de la Alcaldía. “A los concejales socialistas nadie nos regaló nada, cobramos un sueldo por nuestro trabajo y nuestra dedicación en exclusiva a nuestros vecinos y vecinas, algo que el portavoz del PP no puede decir”, ha manifestado. “La verdad y la honradez siempre terminan ganando”, ha avisado.