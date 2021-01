PSOE tilda de "chapuzas" las obras de Diputación en el barrio de San Juan de Benahadux

El Grupo Socialista de la Diputación de Almería ha exigido al equipo de Gobierno de la institución provincial la “inmediata revisión y corrección” de las obras que se están ejecutando en el entorno del barrio San Juan en Benahadux correspondientes al Plan provincial de 2018-2019. Según han podido comprobar los diputados provinciales Juan Manuel Ruiz y Marcelo López en una reciente visita, junto a vecinos y concejales y miembros del PSOE de Benahadux, la ejecución material de dicha obra “está siendo una auténtica chapuza” y la supervisión técnica por parte de la Diputación “no está siendo todo lo eficaz que debería”.

La obra en cuestión consiste en la renovación y mejora del saneamiento, abastecimiento y pavimentación del barrio de San Juan. El proyecto técnico y la dirección de la obra corren a cargo del estudio Fomintax y el contrato para la ejecución se formalizó en julio de 2019 con la mercantil Maygar, con casi un 20% de baja sobre el precio de licitación, que era inicialmente de 660.000 euros.

En su visita, los diputados socialistas han podido comprobar “el malestar de todo el vecindario por la gran cantidad de deficiencias en la ejecución, sobre todo en lo que se refiere a pluviales, acometidas de servicios y alcorques, en los que se están colocando muchas veces las mismas tapas viejas, deformadas y oxidadas en lugar de sustituirlas por suministros nuevos”. Además, también han observado problemas en materia de seguridad vial y “la mala praxis, en general, ejercida por la empresa durante los trabajos”, en los que la falta de unas medidas de seguridad adecuadas han provocado incluso caídas y daños personales a los vecinos.

Los diputados socialistas entienden que esta obra no se le puede ceder al Ayuntamiento de Benahadux en este estado y que el Ayuntamiento no debería asumirla “en tanto en cuanto la Diputación no proceda a corregir todas las deficiencias, aplicando además a los responsables técnicos y materiales, si fuera necesario, las penalizaciones que procedan y que están contempladas en la ley de contratos”.

Parque central

Por otro lado, los diputados del PSOE también pudieron comprobar el “lamentable estado” en el que se encuentra el Parque Central, una obra ejecutada por la mercantil Facto por 1,2 millones de euros, con un porcentaje de baja del 20%, a través de los planes provinciales de 2012, 2013 y 2014. La obra se inauguró en el año 2015, pero presenta un estado avanzado de deterioro, debido a la “pésima ejecución” que se llevó a cabo por la adjudicataria, según han denunciado desde el PSOE.

En este sentido, tanto los diputados socialistas como los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Benahadux instan al presidente de la Diputación a que tome en consideración las distintas peticiones y reivindicaciones que se han hecho, tanto desde el anterior equipo de gobierno como parece que del actual, para que la Diputación “adopte las medidas necesarias y precisas para subsanar y reparar los desperfectos y daños estructurales que desde 2015 se vienen produciendo”.

Así se pidió ya a través de un escrito fechado el 12 de marzo de 2019 y, desde el Grupo Socialista de la Diputación, aseguran que seguirán planteando “las iniciativas que sean necesarias para que se proceda con la mayor celeridad posible a arreglar los desperfectos, ya que, de demorarse en el tiempo, corren el peligro de ser irreversibles y el coste será aún mayor”. Además, desde el PSOE advierten de que ese coste “no se le debería imputar al Ayuntamiento y, en consecuencia, a los vecinos y vecinas de Benahadux, ya que, cuando se adjudicó la obra, la Diputación aprobó también la solvencia, clasificación y capacitación tanto técnica como económica de la adjudicataria y el proyecto de ejecución estuvo informado y supervisado favorablemente por el ente provincial”.