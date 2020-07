El PSOE lamenta la falta de respeto de García a los alcaldes y le recuerda que la Diputación “no es una gestoría”

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha lamentado que el equipo de Gobierno haya puesto a los trabajadores de la institución a redactar y enviar cartas en las que se informa a los ayuntamientos de la provincia de las cantidades que, supuestamente, habrían tenido que desembolsar si hubieran tenido que recurrir a empresas privadas para que recibir los servicios que les prestó la institución provincial en 2019.

En las misivas, firmadas por el propio presidente, Javier Aureliano García, se realiza un cálculo de coste que habrían tenido, “atendiendo a los precios de mercado”, las asistencias técnicas en materia de asesoramiento recibidas por cada uno de los ayuntamientos, así como la asistencias materiales –consistentes en la representación y defensa en juicio– y las suplencias para realizar funciones de secretaría e intervención.

El Grupo Socialista ha lamentado lo que considera una “falta de respeto” hacia los alcaldes por parte del equipo de Gobierno provincial, al que le ha recordado que “la Diputación no es una gestoría”. “No se trata solamente de que se estén haciendo unos cálculos exagerados, con un coste por informe de hasta 800 euros; el problema real es que el presidente de la Diputación de Almería parece no ser consciente de que la institución que preside es una administración pública, con un objetivo básico que no es otro que prestar servicios a los ayuntamientos, y que es a estos a los que se debe”, ha manifestado.

Por otra parte, sobre el coste que han tenido los servicios que la Diputación ha prestado a los ayuntamientos, el Grupo Socialista pide que se haga pública una cifra “mucho más cercana al coste real”, que no es otra que la que ha supuesto el funcionamiento del área de Asistencia a Municipios. “Ochocientos euros por informe es una exageración, por lo que instamos al presidente de la Diputación a que nos comunique exactamente cuál es el coste de esta área, que es la que sostiene la mayoría de las asistencias técnicas que necesitamos”, ha declarado Lorenzo.

En este punto, el PSOE ha querido hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del área de Asistencia a Municipios, muchos de los cuales se encuentran en una situación de interinidad, pendientes de unas oposiciones inminentes que el Grupo Socialista ha pedido que se retrasen, por las circunstancias excepcionales que se han vivido en los últimos meses.

Asimismo, el Grupo Socialista ha recordado que el Presupuesto de 2020 de la institución provincial contempla la creación de un área específica de apoyo a la contratación, de la que, de momento, se desconocen todos los detalles. “Esa nueva área agilizaría muchísimo la gestión de contratación, sobre todo en los pequeños municipios, por lo que consideramos que su puesta en marcha resulta urgente”, ha señalado Juan Antonio Lorenzo.

“En definitiva, instamos al presidente de la Diputación a que, lejos de escribirnos cartas para intentar hacernos unas valoraciones que no vienen al caso, puesto que calcular 800 euros por un informe puede llevarnos a error, mejor nos diga cuál es el coste real del área de Asistencia a Municipios y, además, ponga de una vez en marcha el servicio de apoyo a la contratación en los municipios”, ha resumido el responsable socialista.