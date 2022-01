PSOE pide a la Junta continuar la Autovía del Almanzora desde Fines a Baza

El Grupo Parlamentario Socialista va a llevar al próximo periodo de sesiones del Parlamento de Andalucía varios proyectos en materia de Fomento que tiene pendientes la provincia de Almería y sobre los que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos guarda silencio. En concreto, se trata de la continuación de la Autovía del Almanzora desde Fines hasta Baza y la construcción de un nuevo acceso a la capital almeriense desde Viator, según han detallado en rueda de prensa los parlamentarios del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel y Rodrigo Sánchez Haro.

Sánchez Teruel ha lamentado que, en el Consejo de Gobierno celebrado recientemente en Almería, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no hiciera ni una sola mención a estas obras, lo cual “demuestra que no tienen en mente hacer nada durante este año”, según ha mantenido. “Estas importantes infraestructuras han sido ignoradas por el Gobierno andaluz durante tres años, los tres años que lleva en el poder Moreno Bonilla, pero no vamos a permitirlo”, ha advertido.

En este punto, el responsable socialista ha lamentado que Moreno Bonilla le esté dando “la espalda a Almería”, como lo demuestra el bajo grado de compromiso de sus inversiones con la provincia. “A día de hoy, por cada euro contratado en inversiones por la Junta de Andalucía en Almería, el Gobierno de España tiene contratados seis euros”, ha indicado a modo de resumen. “Necesitamos menos propaganda y más obras reales”.

En el caso de la Autovía del Almanzora, el diputado autonómico del PSOE de Almería ha recordado que, en los tres años que Moreno Bonilla lleva al frente de la Junta, “no se ha producido avance alguno” en la conexión de Fines con Baza. El tramo Fines-Purchena está valorado en 50 millones de euros y el correspondiente a Purchena-Baza en 200 millones y “pese a la gran utilidad que tendría esta infraestructura para el desarrollo económico y el crecimiento de la comarca del Almanzora, el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene para ella plan ni compromiso ninguno”.

Lo mismo ocurre con el nuevo acceso a la ciudad de Almería desde Viator mediante un vial con doble carril en cada sentido, un proyecto para el que se han cumplido “tres años en blanco”, pese a su importancia para descongestionar el tráfico en el área metropolitana de Almería.

“Mientras el Gobierno de España cumple con Almería y tiene en licitación la contratación del enlace que conectará directamente las dos autovías en Viator, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, el Gobierno andaluz mira para otro lado y se olvida de su trabajo, que es construir desde allí un nuevo acceso a la ciudad de Almería, que permita llegar a Torrecárdenas desde Viator en menos de cinco minutos”, ha recordado.

Nuevas conexiones para el Levante

De las necesidades de la provincia de Almería en materia de carreteras también hay dos claros ejemplos en el Levante provincial, en los que se ha detenido Rodrigo Sánchez Haro. Se trata de la conexión de un vial intermedio entre la AP-7 y la variante de Mojácar, que favorecería la conexión norte-sur y, con ello, la incorporación de Pulpí al resto del Levante almeriense; y la conexión de la A-7 con el Puerto de Garrucha, que en el PSOE se considera “fundamental para poder compatibilizar las actividades comercial, deportiva y pesquera con el turismo”.

Sánchez Haro ha subrayado que en el Levante de Almería “se han superado todas las previsiones económicas”, de modo que la comarca se ha convertido en “uno de los principales centros turísticos, de desarrollo económico y generación de riqueza de la provincia de Almería”. Para los socialistas, esta circunstancia hace necesario que se complete una malla de carreteras que conecte los principales núcleos de población entre sí y con el litoral, por lo que han instado al Gobierno andaluz a que “mejore la accesibilidad” del Levante almeriense con estas dos infraestructuras.