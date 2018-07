PSOE y PP se enfrentan por una subvención de la Diputación para caminos rurales

La polémica sobre el dinero destinado a la mejora de caminos rurales está servida. El asunto ha pasado a formar parte de la agenda de la confrontación política entre el equipo de gobierno presidido por Francisco Góngora y la oposición, especialmente el Partido Socialista, que denuncia que el municipio dejará de recibir cerca de 700.000 euros de la Diputación Provincial por “dejadez de funciones” del equipo de gobierno que, a juicio de los socialistas, “incomprensiblemente no ha pedido”. Francisco Góngora niega la mayor y asegura que “no se va a perder ni un céntimo” y pide “tranquilidad a la oposición”, pues están “trabajando para materializar al cien por cien dicha subvención”. Según explica el alcalde ejidense, “se presentó el proyecto en la Diputación de Almería y éste quedó aprobado por la Junta de Gobierno Local tras la supervisión previa y el visto bueno de los técnicos de la administración provincial”. Asimismo, desde el Consistorio se incide en que un cambio en el procedimiento de la tramitación ha sido la causa del “malentendido” y que, en la actualidad, ya se está trabajando para subsanar, a la mayor brevedad posible, todos esos flecos detectados, a fin de materializar las ayudas que corresponden al municipio.Desde el equipo de gobierno se defiende que se trata de una circunstancia en la que se encuentran otros ayuntamientos de la provincia, que igualmente han encontrado contratiempos a la hora de tramitar dichas ayudas. Por eso, asegura el alcalde, “estamos tranquilos, porque la subvención está garantizada y el dinero se invertirá en el fin establecido”.En el Partido Socialista no lo ven tan claro. Hoy han comaparecido ante la prensa el líder local, José Miguel Alarcón, y la parlamentaria andaluza Noemí Cruz, quien asegura que “al PP ejidense le está pasando factura el hecho de no estar en el día a día de la gestión municipal”, sino, más bien “en las batallas internas del partido por el poder”. En la misma línea se muestra Alarcón, quien incide sobre el hecho de que “un concejal del equipo de Gobierno del PP es vicepresidente segundo de la Diputación Provincial”, por lo que considera “ilógico” que Ángel Escobar haya dejado pasar esta cuestión y no haya advertido a sus compañeros del equipo degobierno sobre la pérdida de esta importante partida económica para la agricultura ejidense.Francisco Góngora sostiene que “la modernización de la red viaria del sector agrícola ha sido y es una prioridad para este equipo de gobierno que, en los últimos años, ha invertido más de 7,5 millones de euros”. Algo que, asegura el alcalde de El Ejido, “debería recordar la oposición, ya que ha sido este ejecutivo y no otro el que más partidas presupuestarias ha destinado al sector agrícola y a esta materia”.Las críticas de los socialistas van más allá del propio equipo de gobierno y alcanzan también a la Diputación Provincial, gobernada por el Partdo Popular. Noemí Cruz subrayó durante su comparecencia que el Ayuntamiento ejidense no sólo ha dejado escapar los 700.000 euros de la Diputación Provincial, “sino también la parte que esta institución debía poner para el arreglo de caminos rurales si se hubiera cumplido el acuerdo con la Junta de Andalucía. Un pacto que, al contrario, sí han suscrito las otras siete diputaciones andaluzas para el arreglo compartido de caminos rurales”.José MIguel Alarcón adelanta que su grupo va a pedir al PSOE en la Diputación Provincial que “solicite una nueva convocatoria de ayudas para caminos rurales y esperamos que, en esta ocasión, el alcalde se ponga las pilas, se deje de luchas internas y mire, realmente, por sus vecinos y vecinas”. Alarcón critica que “llevamos mucho tiempo ya con una dejadez extrema en este Ayuntamiento y no podemos aguantar otro despropósito más”.