PSOE acusa al PP de haber faltado a su promesa de terminar la Autovía del Almanzora

Los cabezas de lista del PSOE por Almería y Granada para las elecciones andaluzas, Juan Antonio Lorenzo y Noel López, han mantenido este jueves una reunión de trabajo en el municipio granadino de Baza, en la que han reivindicado la necesidad de que la Autovía del Almanzora se termine por su parte occidental, permitiendo así la conexión del Valle del Almanzora con la Comarca de Baza mediante una vía de alta capacidad.

Los socialistas han asegurado que esta vía es una prioridad para el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, mientras que el Gobierno de Moreno Bonilla de ha dado “ni un paso adelante” en estos tres años y medio para terminarla, faltando así a la promesa que hicieron en las anteriores elecciones andaluzas.

Tres años y medio más tarde, lo único cierto es que los dos tramos que se encuentran en obras para conectar la Autovía del Almanzora con la A-7 “son los que dejó el Partido Socialista preparados, organizados y financiados”, según ha recordado Juan Antonio Lorenzo. “El Gobierno del PP, apenas tomó posesión, lo único que hizo fue ir y hacerse una foto, y allí mismo prometer que iban a terminar la autovía; esa es la promesa que hizo Moreno Bonilla a los almerienses y a los granadinos y es una promesa incumplida”, ha censurado.

En este sentido, el responsable socialista ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de haberse olvidado de la parte más occidental de la autovía, a la vista de que no ha dado ningún paso nuevo para llevarla hasta Baza. “Tienen un proyecto terminado para el siguiente tramo, un tramo entre Fines y Purchena, este proyecto está completamente terminado y no han sido capaces ni de licitarlo ni de ponerlo en marcha; y, además, tienen también el estudio informativo para el tramo entre Baza y Fines, un tramo de unos 50 kilómetros, en el que tampoco han avanzado nada”, ha detallado.

Para Juan Antonio Lorenzo, el “silencio” que mantienen la consejera de Fomento y el propio Moreno Bonilla en torno a esta infraestructura es “sospechoso”. “Queremos saber si entre los planes del PP para esta próxima legislatura se encuentra esta vía de alta capacidad que necesitan las provincias de Almería y Granada, porque el PSOE, lo puedo decir alto y claro, sí se compromete a terminar esta autovía, tal y como lo estaba haciendo”, ha sentenciado.

Programación de obra

En este punto, Lorenzo Cazorla ha recordado que, en su etapa de gobierno, el PSOE estaba construyendo la Autovía del Almanzora: “Había obra, había programación, había concatenación de los tramos, porque cuando un tramo estaba en obra, el otro estaba en licitación, y así se iban superponiendo los tramos”. Sin embargo, “ahora la autovía está parada, porque no hay ya proyectos nuevos e, incluso teniendo un proyecto y un estudio informativo que dejó hechos el PSOE, no han sido capaces de expropiar ni licitar nada”, ha reiterado. “Es probable que no tengan intención de seguir, pero deberían decirlo”, ha considerado.

El representante del PSOE de Almería ha recordado que la Autovía del Almanzora constituye una infraestructura “básica, importante y altamente necesaria”, por ser la salida natural a la costa de la provincia de Jaén y todo el norte de la provincia de Granada y, permitir, además, “el alivio de la infraestructura industrial” de la comarca almeriense de mármol. Además, ha recordado que la autovía conecta el Valle del Almanzora en su sentido Este-Norte con la capital de España, con el núcleo comercial de Baza y su entorno y facilita el desplazamiento hasta el hospital de Baza desde muchos pueblos del Alto Almanzora que están adscritos a este centro hospitalario, por resultar el más cercano.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Granada a las Elecciones al Parlamento de Andalucía, Noel López, ha remarcado que la autovía del Almanzora “está llamada a convertirse en un eje de desarrollo económico y de crecimiento para el territorio”. “Somos conscientes de la necesidad que existe y para el PSOE es un compromiso a sacar adelante cuando volvamos a retomar el rumbo de Andalucía a través de un gobierno socialista liderado por Juan Espadas, que conoce muy bien las reivindicaciones del territorio”, ha apuntado.

López ha asegurado que no entiende “cómo la Junta ha sido capaz de cerrar un año con superávit cuando hay infraestructuras tan demandadas como ésta. Moreno Bonilla le ha robado la ilusión y el tiempo a estas dos comarcas”. “El 19 de junio las y los andaluces tendremos que decidir entre seguir estancados en el retroceso del PP o avanzar de la mano de Juan Espadas y del PSOE”, ha apostillado.

Finalmente, el alcalde de Baza, Manuel Gavilán, en representación de los responsables locales de ambas comarcas, ha expuesto la importancia de vertebrar el territorio y ofrecer oportunidades a la población mediante la autovía del Almanzora. “Cuando vemos los años que han pasado del actual Gobierno de la Junta y que aquello que tanto se dijo se va quedando en poco, no nos queda otra que reivindicar aquello que puede ser la esencia de la propia supervivencia de la zona”, ha concluido.