PSOE pedirá en el próximo pleno crear la comisión de investigación por el 'Caso mascarillas'

La diputada provincial del PSOE de Almería, Carmen Aguilar, ha informado esta mañana que el Grupo Socialista pedirá la creación de una comisión de investigación sobre el ‘Caso mascarillas’ en el pleno provincial que tendrá lugar la próxima semana. A su juicio la institución "no puede estar ni un minuto más bajo sospecha" después de que haya sido encarcelado el exvicepresidente tercero, Óscar Liria, por las supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a nivel nacional con un saldo de doce personas más detenidas y que se conoce popularmente como 'Caso mascarillas'.

Por esta razón, ya en el pleno monográfico telemático celebrado ya se adelantó la creación de este órgano a petición de la oposición a lo que el presidente de la institución, Javier Aureliano García no se opuso, todo lo contrario. "Lo primero es proteger a la institución", recalcó en varias ocasiones García, quien a preguntas de Vox durante esa sesión plenaria se mostró "totalmente de acuerdo" para abrir una comisión de investigación que no esté presidida por ningún miembro de su partido y que esté asistida por los técnicos de la Diputación. "No quiero poner ni una sola traba", ha dicho el presidente, quien ha pedido "tranquilidad" a los alcaldes y miembros de la Diputación.

Aguilar ahora ha ido un paso más y ha pedido a García que en la sesión plenaria que se celebra la próxima semana, previsiblemente el miércoles 30 de junio, se cree "ya la comisión de investigación que debe arrojar luz a lo que hasta ahora son sombras". Para la socialista "el presidente de Diputación no puede seguir poniendo distancia en un asunto tan extremadamente grave y debe activar todos los mecanismos tal y como solicitamos para que pueda constituirse la comisión en el primer pleno que vamos a celebrar".

"Confiamos en los buenos propósitos de transparencia no se queden en buenas palabras y que cuanto antes nos pongamos a trabajar por los almerienses y por los alcaldes y alcaldesas de la provincia", concluye.