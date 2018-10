El PSOE se compromete a trabajar por los empleados de la cementera

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, trasladó ayer a los trabajadores de la cementera de Gádor el compromiso de trabajar para evitar el cierre de la planta. En el transcurso de la reunión que mantuvieron representantes socialistas con el comité de empresa de la planta de Cemex en Gádor, Sánchez Teruel expresó la solidaridad del partido ante la "dramática situación" que están atravesando los empleados de la fábrica, tras un anuncio de cierre que supondría la pérdida de cien empleos directos, aunque hasta 300 familias de la comarca se verían afectadas, ya que "hay muchos vecinos que trabajan en empresas y talleres que son contratados por Cemex para la fábrica de Gádor y que también perderían su empleo si se cierra la planta".

"Vamos a pelear junto a ellos por tierra, mar y aire, para que no se pierdan esos puestos de trabajo y también nos hemos comprometido con ellos a que, si finalmente, por la razón que sea, no es posible parar ese ERE, velaremos por que la empresa no salga ganando, no se vaya de rositas, porque no puede salirle gratis terminar con una industria que lleva cuarenta años instalada en Almería y generando empleo para muchas familias"concluyó. Además, Susana Díaz se reúne esta mañana con el Comité de Empresa de la cementera para abordar el problema.

Por otra parte, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, explicó ayer que su partido ha solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente en el Parlamento Andaluz, con el objeto de que comparezca el Consejo de Gobierno para informar sobre las actuaciones que tiene previstas para evitar el cierre de la Fábrica de Cemento de Gádor.

Crespo señaló que desde que se conoció hace unos días la decisión de la empresa de cerrar esta fábrica, la preocupación en toda la comarca ha sido "muy importante ya que de ella dependen 300 puestos de trabajo directos e indirectos que peligrarían si finalmente la fábrica no continúa con su actividad".

Igualmente, Izquierda Unida ha propuesto al Ayuntamiento de Almería y a la Diputación Provincial una declaración institucional contra este cierre y en defensa de los puestos de trabajo de la citada fábrica. Los portavoces de IU en sendas instituciones, Rafael Esteban y María Jesús Amate, registráran hoy esta propuesta para el próximo pleno.

Por su parte, la Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax ha convocado un pleno extraordinario para mañana jueves en el que se abordará la situación. Durante la sesión plenaria se debatirá la moción registrada por el Ayuntamiento de Gádor, en la que pide a la Mancomunidad y a los ayuntamientos del Bajo Andarax que unan sus fuerzas para evitar el esperado desenlace. En la moción se insta también a la Junta Gestora de la Mancomunidad a enviar varios escritos, tanto a la dirección de la empresa como a las administraciones estatal y autonómica, para solventar el conflicto laboral y no deteriorar más el escaso tejido industrial existente en la zona. Por último, el secretario general de CCOO Almería, junto al comité de empresa de CEMEX Gador se han reunido con representantes del PSOE Almería, encabezados por su Secretario General Provincial, Jose Luis Sanchez Teruel.