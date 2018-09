PSOE critica falta de limpieza y el alcalde responde que es "en solares privados"

El PSOE de Huércal de Almería ha calificado de "desastrosa" la gestión de la limpieza que realiza el Ayuntamiento y que mantiene en unas condiciones deplorables la mayor parte del municipio. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángeles Castillo, ha advertido de que "la situación de descuido, suciedad y deterioro en muchos puntos del municipio supera con creces el tema estético y ha pasado a convertirse en un auténtico riesgo para la salud, tanto por la transmisión de enfermedades como en caso de incendio".

Desde el Pozo Marilena hasta el entorno de Villa Inés, desde El Potro hasta el Palomar, pasando por el Camino Real, "todo transmite una imagen de abandono, mientras el alcalde, el señor Torres, está entretenido en otras cuestiones distintas a las que son sus obligaciones, tales como sus sonados líos internos", ha lamentado.

Ante estas acusaciones, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, aclara que "las declaraciones realizadas por Ángeles Castillo sobre la situación de limpieza de la ciudad no se corresponden en absoluto con la realidad. La intención maliciosa de estas declaraciones nos e sosotiene, ya que además las fotografías utilizadas para ilustrar la noticia que ha escogido pertenecen a solares de titularidad privada en los que este Ayuntamiento no puede entrar a intervenir. No obstante y a pesar de ello, en todos ellos hay en curso expedientes de orden de ejecución, tal y como precisamente informamos hace un par de semanas escasas".

El primer edil afirma que "ante su falta de proactividad, el PSOE de Huércal se dedica a intentar generar alarmismo social basándose en falsedades",