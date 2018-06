PSOE sobre las dos naves: "Todo está en orden"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huécija ha manifestado su sorpresa ante la manera "torticera" de mentir y de "dar la vuelta a la realidad" del Grupo Municipal Popular con respecto a la adjudicación de las naves existentes en el polígono industrial de la localidad. El PSOE asegura que "no existen irregularidades" y que el procedimiento cuenta "con el visto bueno de la secretaria municipal y de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial" y que, durante todo el proceso, los ediles del PP "se han podido dirigir a cualesquiera de los estamentos para esclarecer las dudas que hayan podido surgir al respecto" y destacan que "no existe incompatibilidad", tal y como les precisaron al equipo de Gobierno socialista en Huécija desde los servicios jurídicos de la Diputación Provincial.

"Miente el PP cuando dice que la adjudicación de la nave a la empresa Proviagrícola, S.L. se hizo sin mayoría en el pleno municipal y sin que interviniera el teniente de alcalde con su voto, que sí lo hizo para resolver el voto favorable del equipo de Gobierno a tal adjudicación". Y lo hizo porque, insisten desde el PSOE de Huécija, "no existe incompatibilidad puesto que, en este caso, son las empresas las que pagan al Ayuntamiento para poder ejercer su actividad en las naves y no son las empresas las que reciben dinero público". Concretamente, y además, la empresa Proviagrícola concurrió en igualdad de condiciones y lo hizo como única oferta para una de las naves, con lo que no tenía competidores, inciden los socialistas. De todos modos, insisten los socialistas, el alcalde "nunca ha participado en el procedimiento y, de hecho, se ausentó en el pleno en el que se aprobó el pliego del concurso de adjudicación de las las naves y nunca ha participado en su redacción".

"Los socialistas siempre hemos estado asesorados por la secretaria municipal y por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial y si el PP quiere sembrar algún tipo de duda sobre el buen hacer del alcalde puede acudir donde corresponde", denuncian.