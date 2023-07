El Pleno de Berja aprueba el 1º Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres

Berja ya cuenta con Plan de Igualdad de mujeres y hombres, el primero a nivel municipal. Cinco meses después de su aprobación inicial, el Pleno de la Corporación suscribió en su sesión de este pasado lunes su contenido y le concedió su aprobación definitiva por mayoría, PP- PSOE, que no fue absoluta por la negativa de Vox (1).

El representante de la formación de extrema derecha, Juan Morales Manrique, nervioso y con voz entrecortada, en su estreno municipal, argumentó su negativa, señalando que “ no esto no es un Plan de Igualdad. Su enfoque está ideologizado y sesgado” . Isabel Arévalo, portavoz del PSOE, se mostró alegre con la aprobación. “Algo que no está escrito y acordado de manera unánime y no figura en ningún sitio es de difícil cumplimiento porque se puede producir una involución (retroceso). El texto está más que completo. Me produce una satisfacción esta aprobación que va a permitir una serie de medidas para mejorar nuestra sociedad como municipio, comunidad y como País. Una sociedad moderna que mira hacia la igualdad y el futuro es una sociedad donde va a permitir vivir” valoró.

El alcalde de los virgitanos /as, José Carlos Lupión, defendió la necesidad de este Plan porque la igualdad entre hombres y mujeres “no es tal, estamos avanzados en España pero todavía queda y esa igualdad real tiene que llegar de verdad”. Este documento, a su juicio, pone a Berja “en el centro de las políticas de mujeres y hombres”.

El primer edil replicó a Vox y aseguró que “no es un Plan ideológico sino de oportunidades hacia las mujeres y los hombres nos comprometemos con actuaciones encaminadas a la igualdad real y la convicción de que tenemos un sector de la población que hay que potenciar”. Un Plan de igualdad es un instrumento para la “identificación, definición, articulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con claro amparo constitucional, pues todo lo que en él se prevé se enmarca en el principio de igualdad recogido en la Constitución Española que proclama la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva”.