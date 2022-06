El Pleno de Cantoria condena el ataque de Vox contra la señal de violencia de género

La alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez, ha llevado a pleno la condena contra los actos vandálicos protagonizados por varios militantes de Vox que montaron una mesa informativa de campaña electoral y al terminar el acto arrancaron y robaron una señal que informa a los visitantes de la localidad de que éste es un municipio de tolerancia cero contra la violencia de género.

Para la primera edil no se trata únicamente de “condenar el acto vandálico y el robo de mobiliario urbano” sino de denunciar un “atentado contra los principios de la democracia”. Como ha explicado, y se recoge en el texto de la moción presentada, “se permitió que ocuparan un espacio público del pueblo para que colocasen una mesa informativa dirigida a los ciudadanos de la localidad de Cantoria, pero muy lejos de esta petición, después de permanecer unas dos horas, recogen sus cosas y a la salida del municipio lo más bonito que se les ocurre hacer es arrancar una señal que indicaba que nuestro pueblo se adhiere a la campaña de municipios contra el maltrato, que viene a significar que Cantoria está contra el maltrato a las mujeres y tiene tolerancia cero en este sentido. Pero, además, no lo hacen porque al salir del pueblo ven la señal y de repente se les ocurre arrancarla, no, porque todos sabemos que la señal sólo se ve cuando entras al pueblo y no al salir, quiero decir con esto que permanecieron media mañana entre nosotros con bonitas palabras, teniendo en mente que al salir tenían que arrancarla, y para más inri se la llevan en su coche, e imagino que para evitar que podamos reponerla en su sitio”.

Durante su intervención al plenario, Sánchez ha afirmado que “esta señal se colocó después de la celebración de un pleno extraordinario el 10 de diciembre del año 2021, habiendo sido aprobada la adhesión de Cantoria y la instalación del distintivo por unanimidad ¿Quiénes son ellos ni nadie para hacer esto? Los hechos tienen otro nombre, atentado contra los principios de la democracia al impedir que un acuerdo de pleno, aprobado por unanimidad, se pueda llevar a cabo. Aquel mismo día denunciamos los hechos, porque hubo testigos que alertaron a la Policía Local de Cantoria que, a su vez, ha podido aportar las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde según el propio informe de los agentes, se aprecia con total claridad el rostro de las personas y la matrícula del coche, y dado que esa agrupación política da públicamente las gracias a sus compañeros en redes sociales por estar en el pueblo de Cantoria, no se merece menos y también exigimos que públicamente pidan perdón a todos nuestras vecinas y vecinos por tal atropello”.

En este mismo sentido, la concejala delegada del área de Igualdad, Loly Cruz, ha hecho hincapié en que éste “no es sólo un acto vandálico al uso. Este hecho tiene un trasfondo, tiene un mensaje mucho más profundo. Como sabéis el Ayuntamiento de Cantoria en su camino por la lucha por la igualdad y contra la violencia de género ha ido haciendo durante todos estos años multitud de acciones, de campañas, de convenios… y de todo lo que ha estado en nuestras manos para dejar claro que Cantoria está contra la violencia de género y que por parte de este equipo de gobierno se denunciará y se luchará para que nuestro municipio esté libre de violencia machista”.