El Pleno de la Diputación de Almería aprueba ayudar a los pueblos afectados por el temporal

Estos diez nuevos municipios se suman a los 60 que ya entraron en la convocatoria. Con estos proyectos de eficiencia energética se persigue que los pueblos más pequeños ahorren en coste económico y en emisiones de CO2 a través de la instalación de placas solares y de distintos sistemas de almacenamiento de energía para que, en el futuro, puedan aspirar a una mayor eficiencia energética. La Institución Provincial gestiona toda la documentación y solicitudes de estos programas que, de otro modo, los consistorios con menos recursos no podrían alcanzar.

La Corporación Provincial también ha aprobado por unanimidad la ampliación en diez municipios del número de localidades que podrán optar a ser beneficiarios de proyectos de eficiencia energética para asumir el reto demográfico dentro del Programa DUS 5.000 de fondos de Next Generation. Gracias a este acuerdo los municipios de Zurgena, Rágol, Abrucena, Las Tres villas, Laroya, Padules, Pulpí, Oria, Taberno y Alboloduy , podrán optar a este plan energético.

Moción a favor del agro almeriense para compartir con Málaga la Expo de 2027

El Pleno ha consensuado, con el apoyo de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, una moción propuesta por el presidente de Diputación, Javier A. García, en apoyo del campo almeriense para la designación de la provincia como subsede de Málaga en su la candidatura a la Expo Internacional sobre Sostenibilidad de 2027. VOX ha votado en contra evitando que la moción se convierta en declaración institucional. En este proyecto Almería aportaría su experiencia en el campo de la sostenibilidad agrícola.

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha lamentado la oportunidad que se ha perdido al no poder presentar esta moción como declaración institucional ante la negativa de Vox y ha afirmado que “VOX se da golpes en el pecho apoyando la agricultura almeriense, pero, a la hora de la verdad no está. Esta moción nos la han pedido los agricultores almerienses. Acompañar a Málaga como subsede de la EXPO de 2027 nos permitiría mostrar al mundo entero que nuestro agro es sostenible y nuestros agricultores son los más responsables”.

Asimismo, el presidente ha añadido que “esta declaración nos la han pedido para presentar como aval a la comisión que toma las decisiones. Cuando nos lo plantearon no dudé ni un segundo en que contaría con el apoyo de todos los grupos para potenciar a nivel mundial nuestra agricultura, pero me equivoqué porque VOX está en el negacionismo permanente. Están en contra de todos los agricultores. Se sienten cómodos embarrando el modelo agrícola de Almería. Permanentemente señalan problemas y no aportan soluciones. Ustedes tienen una responsabilidad institucional fuera de pancartas”.