El Pleno aprueba por unanimidad los planes para llevar el deporte y la cultura a toda la provincia

La Corporación Provincial ha aprobado en el Pleno Ordinario celebrado esta mañana más de 17 millones de euros que se destinarán, por un lado, en la mejora de la Red Viaria Provincial y, por otro, para los planes provinciales de Cultura, Cine e Identidad Almeriense y de Deporte, para que el fomento de la actividad física y los hábitos de vida saludable y las iniciativas culturales lleguen a todos los rincones de la provincia de Almería.

Los diputados provinciales han aprobado por unanimidad la relación de actuaciones a ejecutar en la Red Viaria Provincial durante el ejercicio 2024 y 2025.

Para estas actuaciones se van a invertir 6,3 millones de euros que se emplearán en más de veinte proyectos que tienen como objetivo principal vertebrar la provincia en torno a una red viaria cada vez más segura, que garantice la accesibilidad en condiciones óptimas, sostenible y fluida a todos los municipios almerienses, en especial, a los de ámbito rural y menos poblados.

Entre los más de veinte proyectos aprobados se contemplan obras de mejora y modernización en todas las comarcas, con actuaciones como la rehabilitación del firme con nuevas pavimentaciones, la remodelación de accesos, o la instalación de nuevas señalizaciones horizontales con la finalidad de mejorar la seguridad y comodidad de todos los usuarios de las carreteras provinciales, así como facilitar la comunicación entre todos los municipios y núcleos de población.

En este sentido, el vicepresidente y portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha explicado que “la red viaria provincial es una de las más modernas y cuidadas de Andalucía. La relación de actuaciones aprobada hoy para este año y el que viene nos permitirá seguir manteniendo los más de 1.200 kilómetros de carreteras provinciales en perfecto estado con lo que conseguimos seguir igualando oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, y que ello contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Deporte y Cultura en toda la provincia

En el Pleno de hoy se ha dado luz verde por unanimidad a los Planes Provinciales de las áreas de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, y Deporte para 2024. La inversión aprobada entre ambos planes supera los 11 millones de euros que se destinarán en que el deporte y las iniciativas culturales lleguen a todos los rincones de la provincia.

El Plan Provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros, 200.000 más que en 2023, con los que se dará forma a los principales objetivos del área, tales como atender las necesidades culturales de los municipios, promover actividades que favorezcan la recuperación de las manifestaciones culturales autóctonas, difundir y poner en valor el patrimonio cultural almeriense, fomentar el conocimiento, investigación y divulgación de temáticas almerienses…

Para esto, desde el área se pondrán en marcha contrastadas iniciativas que gozan del respaldo del público como los circuitos provinciales de diferentes artes, programas de animación a la lectura, ocio creativo, promoción del patrimonio cultural, el refuerzo del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, para que llegue a más municipios, de la Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’, el circuito de cine de verano, o todas las iniciativas que lleva a cabo el Instituto de Estudios Almerienses (IEA), junto a otros muchos programas de apoyo a proyectos de carácter municipal o en colaboración con otras entidades.

“Las acciones en materia de cultura son vanguardistas y eficaces y vienen de una planificación que se lleva a cabo desde el área de Cultura, junto a los técnicos. Hay singulares de cada Ayuntamiento que no se podrían recoger si no es de este modo. Se atiende así a esas necesidades que en materia de cultura tienen los municipios. Sin la Diputación no habría cultura en su totalidad en todos los municipios”, ha indicado el vicepresidente de la Diputación de Almería.

En cuanto al Plan Provincial de Deporte, este incrementa su presupuesto respecto al curso anterior en más del doble ya que pasa de los 2,1 millones de 2023 a los más de 5,4 del curso actual.

Para articular esta inversión se han configurado cinco líneas de actuación: vida saludable, mantenimiento, patrocinio, asistencia económica para servicios técnico deportivos y equipamiento y el ambicioso proyecto Retural, Red de Recursos de Turismo Activo de la Provincia de Almería Alpujarra y Sierra Nevada.

Se apuesta por las estrategias de sostenibilidad turística en destino con el deporte como elemento canalizador, ayudando con ello a la dinamización de determinados territorios y la lucha contra la despoblación.

Se destinan más recursos a las asistencias económicas directas a los municipios, así como a los proyectos de actividades que revierten directamente sobre estos, trabajando sobre sus hábitos deportivos y sobre la creación de entornos activos que faciliten la práctica de actividad físico deportiva en su día a día.

También se atiende a la colaboración con las distintas entidades del ecosistema deportivo provincial (clubes, federaciones, asociaciones de personas con discapacidad, empresas del sector…) que son imprescindibles para ejecutar y llevar las actividades a cabo en todos los municipios y especialmente en aquellos con menor capacidad de gestión.

El diputado provincial Carlos Sánchez ha destacado que es un “plan revulsivo que va a traer alegrías a la provincia de Almería” y que “el plan lleva grandes novedades en cuantía y en acciones. Se ha realizado un cuestionario para que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes hagan sus propuestas, siendo un Plan de Deporte abierto que cuenta con cinco nuevas líneas de actuaciones”.

Ampliación del proyecto Life Phoenix

Otro de los puntos del día aprobados por unanimidad en el Pleno de hoy ha consistido en la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto europeo Life Phoenix con el objetivo de profundizar en los resultados de esta iniciativa y facilitar su aplicación práctica en la provincia de Almería. La ampliación de este plazo es de un año, y permanecerá activo hasta el 28 de febrero de 2025.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales: demostrar tratamientos multibarrera mediante distintas tecnologías para la reutilización de efluentes secundarios de EDARs, capaces de cumplir con los nuevos requisitos de calidad del Reglamento 2020/741, instaladas en la EDAR de El Toyo (Almería); y estudiar la incidencia del nuevo Reglamento de la UE en la provincia de Almería.

El proyecto Life Phoenix está integrado por los diferentes socios europeos: Aqualia, Diputación de Almería, UAL-CIESOL, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial, Newland Entech Europe, Aguas de Portugal y MicroLAN de Países Bajos.

Adhesión al manifiesto por el 8 M, Día Internacional de la Mujer

La Diputación de Almería ha formalizado en el Pleno ordinario de este viernes su adhesión al manifiesto que todas las diputaciones andaluzas promoverán el próximo 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de las Mujeres, jornada reconocida por la ONU para reivindicar los derechos de las mujeres en todo el mundo. Todas las diputaciones andaluzas consensuaron este texto en una reunión que coordinó la Diputación de Jaén, y este viernes ha sido aprobado por la Diputación Provincial de Almería con el voto favorable del PP y el PSOE, y ha contado con el voto en contra de Vox.

En el documento aprobado se adopta el lema “incansables. No pararemos” para fomentar que se hable “alto y claro para reclamar sin miedo los derechos de las mujeres. De defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su salud sexual y reproductiva. De reivindicar una educación sin estereotipos. Hasta eliminar las brechas de género para el acceso a los recursos. Hasta conseguir erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres”.

Apoyo a los agricultores y ganaderos españoles

La Corporación provincial ha respaldado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular en apoyo a los agricultores y ganaderos españoles ante el delicado momento que vive el sector con el incremento de los costes de producción, las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias, la aplicación de la nueva PAC, la sequía…

El Pleno muestra su apoyo al sector primario de Almería, a sus agricultores y ganaderos, reivindicando su importancia en el desarrollo de la provincia y el resto de Andalucía, desde el punto de vista productivo, económico, social y medioambiental. Apoyar el plan de choque de 15 medidas que reivindica el Partido Popular para hacer frente a esta crisis y, por último, solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de España a adoptar estas medidas con la mayor brevedad posible.

“Hoy pedimos una serie de medidas para mitigar la situación de los agricultores almerienses y así hacer justicia. Es un sector que da empleo a 68.000 personas de forma directa en la provincia, y además de exportar salud y calidad, dan de comer a 500 millones de personas de todo el mundo”, ha señalado el diputado provincial Carlos Sánchez.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha salido en defensa de la agricultura almeriense y ha sido tajante en que “al agricultor no hay que exigirle más porque lo ha hecho todo y gracias a ese esfuerzo y a esa dedicación nuestra agricultura es competitiva y tenemos el sello medioambiental, que es clave porque cultivamos de forma sostenible”. El presidente también ha puesto en valor que “hay que defender el plástico porque gracias a ese plástico somos líderes. Reciclamos el 98% del plástico de la agricultura y lo usamos de forma sostenible”.

Declaración institucional en favor de la caza de la perdiz con reclamo

El Pleno ha elevado una declaración institucional de la Diputación de Almería con la finalidad de que la caza de la perdiz con reclamo sea declarada como Bien de Interés Cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico.

La Corporación Provincial ha acordado dar su apoyo al expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto de que la caza de la perdiz con reclamo sea declarada BIC por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por los valores culturales que se manifiestan en ella y su relación con el territorio, que se reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión intergeneracional y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que estos valores tiene una especial significación.

Por último, el Pleno de la Diputación Provincial de Almería también ha aprobado la moción para la creación de vías ciclistas segregadas del tráfico en carreteras provinciales de Almería.