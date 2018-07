Primera participación femenina de la historia en la Cucaña del Puerto de Roquetas

Dos mujeres se sumaron a la Cucaña de las Fiestas de El Puerto de Roquetas de Mar. Que los mayores recuerden y se haya podido constatar, se trata de la primera vez que no una, sino dos mujeres, se suman a este tradicional juego que congrega a miles de personas en El Puerto Roquetero.Verónica Hernández (nieta del Catalán) y Alaitz Hernández fueron las dos mujeres que el pasado jueves, 26 de julio, hicieron historia al participar en este juego que supone uno de los grandes atractivos de las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana.El juego de la cucaña consiste en mantener el equilibrio encima de un gran mástil, impregnado de grasa, instalado en la lonja, para intentar coger una de las dos banderas que coronan a los ganadores del primer y segundo premio, las banderas de España y Andalucía respectivamente.La bandera de España otorga a su portador un premio de 400 euros, y la de Andalucía uno de 200 euros. Tanto en el agua, subidos en diferentes embarcaciones, como en otros puntos de El Puerto, otro año volvieron a ser miles de personas las que no quisieron perderse esta tradición.El número de participantes superó los sesenta. Con poco más de quince minutos de juego, Ferenc Toth, con mucha habilidad, se hizo con la bandera de España que le acredita como vencedor de 2018. No mucho más tarde, antes de las 17:30 horas, Antonio Ramírez cogía la bandera de Andalucía convirtiéndose en el segundo vencedor de la cucaña.José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del ayuntamiento de Roquetas de Mar, aseguró que “la Cucaña es una de las tradiciones más arraigadas de nuestras fiestas en honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana. Y cada vez son más los espectadores que reúne en El Puerto para presenciar este juego, que tanto gusta a los vecinos y visitantes. Nos alegra que este año dos mujeres se hayan unido a la prueba, deseamos que su presencia se consolide y crezca”.