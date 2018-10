Protesta para no echar el cierre a la asociación de niños con discapacidad

La Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería(APAFA) con sede en Vélez-Rubio saldrá a la calle a manifestarse el próximo sábado para evitar su desaparición o, en el mejor de los casos, poder subsistir. El colectivo, que se constituyó en el año 1998 a través de la iniciativa de varios padres y personas que viven de cerca el mundo de la discapacidad intelectual, se enfrenta a una petición de reintegro por parte del Gobierno central de una subvención por importe de 500.000 euros (más 120.000 en intereses) para la construcción de las instalaciones en las que ahora trabajan y con las que consiguieron mejorar hace unos años la atención a cerca de un centenar de usuarios provenientes de toda la comarca de Los Vélez y de otros puntos de la provincia.

Después de años de reclamaciones y batallas legales, la sentencia judicial es firme y la asoción no va a poder recurrirla por falta de fondos. En la misma, se le condena por el cambio de empresa constructora de las instalaciones. Un hecho que según apuntan desde la propia asociación "no fue con mala fe".

En un comunicado publicado en la web change.org para recoger firmas para que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez medie y evite la devolución del dinero se explica que "como consecuencia de un error humano, cometido con toda la buena fe y sólo con la intención y el resultado de conseguir realizar de forma más favorable una actuación que fue subvencionada en la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF, de 2011, desde el 2015 se le viene exigiendo el reintegro de la subvención, más los intereses. Tras ser desatendidas sus alegaciones, recursos administrativos y consiguiente procedimiento judicial, éste también con resultado desfavorable, se ve abocada la entidad a devolver, a la actual Secretaría de Estado de Servicios Sociales, una cantidad de la que no dispone y que, aunque pudiera disponer por cualquier forma gravosa, perjudicaría de tal manera la atención a las personas a su cargo que se vería abocada al cierre", explican.

Hay que recordar que Apafa tiene como objetivo dar respuesta a las demandas familiares de personas con discapacidad intelectual, que observan que no existen servicios comunitarios o no dan cabida a sus necesidades, sobre todo a hijos o familiares que presentan unas necesidades de apoyo extenso o generalizado y en este caso son casi un centenar de usuarios a los que atienden también cerca de un centenar de trabajadores "lo que supondría, no ya el cese de una labor encomiable y meritoria, sino, además, un golpe fortísimo y letal para la economía de la zona", explican.

Desde Apafa entienden que "dicha actuación es manifiestamente desproporcionada y en modo alguno beneficiosa para los intereses generales de la nación y, particularmente, los de las personas con discapacidad y sus familias, y, desde luego, para los ciudadanos de Los Vélez y de toda la provincia" por lo que ruegan a Sánchez a buscar "soluciones perfectamente legales y factibles que conduzcan a evitar este disparate".

El escrito ya supera las 5.500 firmas y se complementará este próximo sábado con una manifestación a las 12:00 horas que partirá desde la Plaza de la Encarnación de Vélez-Rubio y que se prevé multitudinaria porque la asociación Apafa cuenta con un importante arraigo en toda la comarca de Los Vélez debido a la labor que realiza. "Apafa somos todos", recuerda la presidenta de la asociación, Matilde Díaz en el perfil del colectivo en la red social Facebook.