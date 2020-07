Rafael Burgos: "Hemos venido a ser útiles y a sumar, no a ser importantes"

El portavoz del grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, realizó ayer un balance del primer año de la legislatura 2019-2023. Durante el transcurso, aseguró que debido a la crisis sanitaria han tenido que reinventarse y afrontar nuevos objetivos, eso sí, sin olvidar los retos que ya se planteaban antes de la llegada de la covid-19.

Durante su comparecencia, Burgos indicó que "hemos venido a sumar y a ser útiles, no a ser importantes". El representante de la formación naranja apoyó el presupuesto de 2020 tras incluir una serie de iniciativas que el Gobierno se comprometió a cumplir. Entre los proyectos propuestos por Ciudadanos se abordaban cuestiones como el problema de la despoblación, el medio ambiente, la gestión integral del ciclo del agua o las dificultades económicas de los pueblos más pequeños. Sin embargo, Rafael Burgos aseveró que los presupuestos de este año "estarán marcados por la crisis sanitaria" aunque garantizó que desde su partido seguirán insistiendo en llevar a cabo esas medidas.

El portavoz de Ciudadanos insistió en que "consensuar no es informar" indicando que "de nada vale que nos informen si no tenemos oportunidad de llegar a acuerdos y participar activamente en las decisiones que se tomen por el bien de la provincia y de los almerienses". Burgos finalizó asegurando que su partido "no sigue una política de enfrentar, sino de aportar y matizó que no es el partido de la fotodenuncia" aportando que "si critican alguna medida, aportarán una solución".

Por último, pidió a la población responsabilidad y prudencia ante la difícil situación sanitaria que atraviesa el país.