Raúl Martínez: “Buscamos que la inversión de estas fiestas suponga un retorno económico para el municipio de más del 30%”

Raúl Martínez Requejo se hizo con la alcaldía de Macael hace más de una década. A sus 45 años y como buen macaelero se siente muy orgulloso de formar parte de la localidad más famosa de Almería por sus canteras y producción de mármol, pilar básico de su economía y uno de los sectores estratégicos de toda Andalucía. Lleva la política en el corazón, y su motor es el bienestar de sus vecinos y el desarrollo del municipio, el mismo que busca a diario desde el Ayuntamiento al que llegó con una deuda millonaria en las arcas municipales pero que nunca ha sido impedimento para que su carácter resolutivo le permitieran avazar en los proyectos previstos para el desarrollo de Macael.

– Alcalde, ¿no cree que la recuperación de feria, fiestas y verbenas es lo que nos está haciendo a todos ser conscientes realmente de la normalidad que tanto ansiábamos?

- Es cierto que, aunque sigue existiendo el virus, pero el contagio ahora es diferente. No es como antes que un porcentaje muy alto de la gente que se contagiaba terminaba en la UCI y eso hace también, que la gente haya perdido el miedo y quiera recuperar de alguna manera esos dos años, no que hemos perdido porque son parte de la historia, pero que nos han impedido poder disfrutar, de abrazar y de besarnos. Ahora recuperamos nuestras fiestas, y desde el Ayuntamiento las hemos preparado con mucha ilusión, girando en torno a la devoción a nuestra Patrona la Virgen del Rosario y más siendo un pueblo que se dedica a la minería, y que muchos mineros antes no regresaban de las canteras debido a la dureza y lo peligroso del trabajo , esa devoción se multiplica. Por eso, deseamos que tanto los vecinos como los visitantes que se acerquen disfruten con la programación tanto como nosotros preparándola. – ¿Qué supone para el tejido comercial, hostelero y empresarial estas fiestas?- Mucho. De hecho, al diseñar la programación lo hicimos pensando en llegar a todo el público, bien sean jóvenes, adultos, mayores, y, sobre todo, pensando en que la gente se divierta y a la vez haya un retorno en los locales de hostelería del municipio. Todas las actividades la organizamos pensando en el retorno económico que supone para el municipio. Por ejemplo, en la última recreación histórica que hicimos este verano, desde el Ayuntamiento se invirtieron para los tres días 250.000 euros y llegamos a los 300.000 euros de impacto económico directo para bares, cafeterías, hoteles y otros sectores.

– Es inevitable, alcalde, que tras hablar de esto le pregunte por el presupuesto para estas fiestas que hoy inician.

- Bueno, sin contar con todas las actividades previas que se han venido realizando, solo para estos días en honor a la Patrona el presupuesto ha sido de 120.000 euros. Y de esa inversión municipal, esperamos un retorno de un mínimo del 30% al 40% más para el municipio. Por lo que entendemos que el dinero está bien empleado, ya que la gente sale, se divierte y ayudan a mejorar la economía de municipio, algo que al tejido comercial tanta falta le hace ya que no es uno de los sectores fuertes, el motor económico de Macael es otro, el mármol.

– Este año la pregonera de las Fiestas será María José Navarro, ¿qué lleva al alcalde a llamarla para que sea l pregonera?

- De hecho no la llamé, le pedí que subiera a mi despacho. Ella es trabajadora del Ayuntamiento en el área de cultura desde hace 32 años. A excepción de los dos años en los que no hemos tenido fiestas y por tanto no ha habido pregonero, ella se ha encargado de 30 pregones, de 30 pregoneros. En definitiva, Una mujer que ha dedicado toda su vida laboral, treinta y dos años nada menos, a la dinamización de la cultura en nuestro pueblo. Siempre ha estado preocupada junto con los responsables de Cultura de ofrecer en cada momento las mejores actividades, la mejor programación o las mejores actuaciones dependiendo en la época del año en que nos encontrásemos. Ella ha trabajado, confeccionado y coordinado durante los últimos treinta años todo lo referente a lo cultural acontecido en nuestro pueblo; acompañada, eso sí, en los últimos veinte años de su fiel compañera Carmen González.

– Nos estamos acercando al final de una etapa y creo que es momento de hacer balance de esta legislatura. Una muy dura dados los tiempos convulsos que se han vivido.

- No ha sido una legislatura fácil, ha sido la legislatura de la pandemia, años que pasarán a la historia por los terribles acontecimientos que se han dado difíciles de encontrar en los últimos cien años. Años en los que tuvimos que hacer un giro de 180 grados para gestionar algo para lo que nadie estaba preparado. Tuvimos que dejar a un lado lo prescindible y centrarnos en gestionar como ayudar a nuestros vecinos en ese terrible escenario, con los medios que teníamos. En esa situación, a diferencia de otros municipios, no se cerró el Ayuntamiento en ningún momento sino todo lo contrario. Prestamos todo tipo de ayuda y nuevos servicios a los enfermos de COVID y sacamos una línea de ayudas económicas a nuestros comercios para intentar, en la medida de lo posible, ayudarlos en esos meses en los que tuvieron que estar cerrados. Todo esto, sumado al cierre de otras administraciones o a la escasez de personal en las mismas, nos ha hecho ir con algo de retraso, pero aún así la mayoría de las obras y proyectos a los que estábamos comprometidos serán realidad en breve.

– ¿De qué proyectos se trata?

- Por poner algunos ejemplos, en estos años hemos podido actuar en la Calle Eras, en la Calle Calvario, en el depósito de agua sobre todo que le encanta lo que hace y eso se nota. yde la Calle Calvario y convertirlo en una sala de exposiciones, en los vestuarios del Centro Deportivo, terminamos las escaleras de la Calle Mario Palma, el Parque de las Familias y en las últimas fechas conseguimos los permisos para cubrir el río Macael, además de empezar las obras de la Ciudad Deportiva, el parking de la Calle San Fernando y el conjunto monumental de la Plaza de Almería.

– ¿Desea añadir algo más, alcalde?

- Desear a todos que disfruten de estas fiestas, de una forma responsable pero intensa, que recorran todos los lugares de Macael disfrutando y saboreando cada actividad.