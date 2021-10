Raúl Martínez: "“El fervor a la Virgen en Macael es difícil de ver en otro sitio”

Las campanas de la Iglesia de Santa María del Rosario sonarán hoy, como cada 7 de octubre, para recordar que es el Día de la Virgen del Rosario, patrona de Macael. Y lo hace con procesión, a diferencia del año pasado cuando las condiciones sanitarias lo impidieron.

– La Procesión con la sagrada imagen de Nuestra Señora del Rosario es el acto más emotivo de las fiestas. Será después de la solemne misa que oficiará el Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, desde las 11:30 horas, en la Plaza de la Constitución, con aforo al 100%. La Patrona procesionará en un trono más pequeño para que pueda ser portado por cuadrillas de un número reducido que se irán relevando a lo largo del recorrido. El de este año no es que sea más corto que lo habitual, pero transcurrirá por calles más amplia para evitar que se produzcan aglomeraciones.

–La Virgen del Rosario es Alcaidesa Perpetua y Honorífica de Macael.

- El nombramiento de la Virgen del Rosario, nuestra Patrona, como Alcaldesa Perpetúa y Honorífica de Macael fue adoptado por unanimidad del Pleno de la Corporación Municipal el 5 de julio 2014.

– Y además tiene varios monumentos en su honor.

– Si, tiene dos. Uno, de casi 3,5 metros de altura, está en el Mirador y está hecho en mármol blanco Macael. El otro es de azulejo pintado a mano en Sevilla, cedido por los artesanos y en el que participaron muchos, y se encuentra en uno de los laterales de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XVII.

– ¿Macael es un pueblo de una gran religiosidad?

–Macael, como otros de la comarca, es un pueblo con tradición minera y existe una gran devoción por la Virgen del Rosario. Los vecinos que trabajaban en las minas se encomendaban a la Virgen cuando subían porque no sabían si iban a bajar. El fervor por la Virgen que existe en Macael es difícil verlo en otro sitio.

–Las fiestas, ¿son más lúdicas que religiosas o al revés?

– Tiene de todo. Desde septiembre, se vienen programando actividades, con su protagonismo, pero el eje fundamental de las fiestas es su lado religioso.

– La atípica situación actual, ¿hace pensar que los festejos sean más modestos?

– El presupuesto no es el habitual, importante, de otras ediciones porque no se pueden hacer ciertas cosas y el programa de actuaciones tiene un horario más reducido, entre las 22:00 y 02:00 horas de la madrugada, para que los vecinos mientras cenan puedan disfrutar de un espectáculo en directo. Pero tenemos las atracciones de feria al 100 % y a los feriantes no se le cobrarán las tasas pro instalarse en el recinto ferial. Hoy, tenemos la actuación de M-Clan que este año gira en acústico, desde las 21:30 horas en el Bulevar; Mañana, viernes, habrá monólogos y la actuación de Rumba Kimbao, una formación de la zona de rumba flamenca. El sábado, estará Aire Flamenco, formación de Cuevas del Almanzora, con un espectáculo musical de la década de los 80 y 90, a la misma hora y escenario.

– ¿Cómo ha afectado la pandemia a Macael?

– Hemos tenido picos de incidencia altos, de 1.000 casos, pero en general, hemos sufrido la COVID-19 de forma contenida y algo más cómoda que en otros lugares, teniendo en cuenta que el macaelero es muy proactivo porque tiene que salir para vender sus productos. Pero un fallecido ya sería un efecto importante.

– ¿Qué valoración hace del Marble Musical Fest con las actuaciones de Loquillo y David Bisbal que se celebraron meses atrás en Macael?

– Creo que dio una gran visibilidad a nuestra propuesta para que al Unesco nombre la cantería de Macael como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y tuvo un impacto mediático muy relevante por las dos figuras de la música que son Loquillo y Davis Bisbal que cantaron y en un marco único que fue decorado para la ocasión. Vamos a seguir ofreciendo este tipo de iniciativas para que las partes que no están implicados en este proyecto lo puedan conocer.

– ¿Cuál es el plazo de tiempo estimado para que este deseo sea toda una realidad?

– Estamos hablando de un plazo entre dos y cuatro años para conocer el dictamen final de la Unesco. La candidatura está en trámites en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y seguirá en el Ministerio de Cultura que es al que corresponde el trámite institucional.