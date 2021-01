Reyes: “Administraciones y comunidad educativa trabajamos para proteger a todos los niños y niñas de Los Gallardos"

“Administraciones y comunidad educativa trabajamos de forma estrecha cada día para proteger a todos los niños y niñas de Los Gallardos”. Así lo ha aseverado el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, tras diversas informaciones “innecesarias” que se han vertido sobre el equipo de gobierno.

“Tenemos que ser más prudentes y responsables, no estamos en un momento en el que la crispación nos ayude. Ahora no podemos estar alentando a los ciudadanos con datos falsos o con alarmismos, porque no es lo que necesitan”. Por ello, consciente de que la incidencia en Los Gallardos “sigue siendo elevada”, ha apuntado que “los trabajos van a continuar en la misma dirección, la que nos permite doblegar esta curva”.

Reyes ha subrayado esa colaboración que existe entre la delegación de Salud, la de Educación, el Ayuntamiento de la localidad y los equipos directivos del CEIP Juan XXIII, CPR Lusor de Alfaix y la Escuela Infantil. “Diariamente se llevan a cabo labores de limpieza que hemos extremado desde el inicio de la pandemia, realizamos valoraciones constantes de la situación, por si hay que ampliar o incidir en los protocolos. Se ha reforzado la desinfección de las aulas, patios, pistas polideportivas, zonas comunes, se han adquirido equipos de ozono y cada día la Policía Local controla la entrada y salida de los alumnos y alumnas de los diferentes centros”.

Junto a ello, el regidor de Los Gallardos también ha detallado que “todos los cambios o decisiones que se van adoptando se comunica de forma inminente a los padres y madres de los estudiantes. Tenemos Consejos Escolares, Comisiones COVID, delegados y delegadas de clases, AMPA, es decir, organismos que cuentan con todos los detalles de la situación, de forma clara, sin maquillar ni modificar nada, porque no es nuestro estilo”. Los datos actualizados que ha ofrecido este Ayuntamiento hablan de un aula en cuarentena en el CEIP Juan XXIII, que se incorpora con normalidad el próximo lunes 1 de febrero, una clase en cuarentena en la Escuela Infantil, y sin incidencia en el CPR Lusor de Alfaix.

En esta línea, Reyes ha dejado claro que “la opacidad no existe en nuestro Ayuntamiento, puesto que todo el equipo de Gobierno está dispuesto a atender siempre al vecino o vecina que lo requiera y quien necesite aclarar una situación cuenta con todos los cauces posibles para trasladarnos sus inquietudes. El día que haga falta y a la hora que lo precise. Somos trabajadores de nuestros vecinos y vecinas”. Por último, ha pedido tranquilidad a los padres y madres de los estudiantes que acuden a las aulas de los centros educativos que hay en Los Gallardos, “los directivos, docentes y personal de limpieza están haciendo una labor encomiable”.