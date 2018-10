6. Riesgo y posición geoestratégica. La vanguardia

La preocupación europea sobre el desajuste medio-hombre se plasmó en la Geografía de las Calamidades, inquietud que llegó a España, siendo muy bien acogida en las Escuelas Normales, según ha puesto de manifiesto C. Herrero Fabregat (La Geografía en la Revista de Escuelas Normales 1923-1936, Estudios Geográficos N.º 222, Madrid 1996). En 1927 Miguel Santaló publica, en el número 48 de la Revista de Escuelas Normales, «Geografía y Filantropía. Distribución de las grandes calamidades públicas», se establecen once grupos de calamidades: terremotos, erupciones volcánicas, marejadas, fenómenos eólicos (huracanes, ciclones y tifones), sequías, aludes, inundaciones, incendios, langosta, hambre y pestes.) En 1928 Ricardo Beltrán y Rózpide publica, en los números 53 y 54 de la Revista de Escuelas Normales, «La Unión Internacional de Socorro y la Geografía de las Calamidades», no se trata sólo de socorrer, sino de prevenir y evitar el daño, por lo que se hacía necesario «la observación y estudio de los fenómenos naturales para determinar, ante todo, las zonas, regiones o lugares en que se padecen con cierta periodicidad y mayor frecuencia, las desgracias o catástrofes públicas como consecuencia de aquellos fenómenos o fuerzas naturales, con intervención, a veces, de fuerzas humanas del orden económico y social. La determinación de estas zonas, la localización en tales o cuales países de cada especie de calamidad, es el aspecto geográfico de que hablamos, cuya primera finalidad debe ser la formación del «Atlas Geográfico Universal de Calamidades Naturales», y realizar en «cada país y para cada calamidad una lista cronológica de las catástrofes con indicación tan precisa como posible de las causas aparentes, de las regiones afectadas, de la pérdida de vidas humanas, de los daños materiales, elementos todos que permiten establecer el coeficiente de frecuencia e intensidad y paralelamente ir dando la distribución en el espacio», Ricardo Beltrán agregará a todas estas catástrofes naturales la guerra, considerada como la gran calamidad humana.

La villa de Berja, a pesar de encontrarse a retaguardia del peculiar frente de combate de la piratería musulmana que es la costa mediterránea andaluza, se inquieta por una guerra que no se libra en el campo de batalla y sí en cambio mediante acciones cada vez más despiadadas para los civiles, cuyos espíritus no pueden escapar a la psicosis provocada por los ataques de los piratas musulmanes: pocos días después del asalto y toma de Adra por los turcos el 14 de octubre de 1620, en la sesión concejil del 22, los alcaldes y regidores de Berja dicen que con la "pérdida de Adra" estuvo latente el peligro de "perderse esta tierra". En la citada sesión se expone que Berja no pudo socorrer a la villa de Adra por carecer de pólvora y municiones. Esta falta de planificación unida al azar muestra lo insuficiente de las formas de adaptación ante esta acción, con peligro de la seguridad e incluso de la propia supervivencia.

La respuesta de la villa de Berja al riesgo musulmán está en función de su grado de desarrollo y evolución: la guarnición del ejército regular, representada por una "compañía de caballos", es insuficiente, por lo que se recurrirá a los vecinos. El 2 de octubre de 1621 el concejo acuerda que un alcalde o regidor vaya al frente de estos en los rebatos y el 25 de mayo de 1623 nombra oficiales que dirijan a los vecinos. Rebatos y alardes están muy presentes en la sociedad virgitana del primer tercio del siglo XVII.

Las siempre relativas ventajas y desventajas de las diversas localizaciones van a depender de la movilidad al alcance de las personas que deben desplazarse, como se pone de manifiesto en los rebatos y alardes ordenados por el concejo de Berja. El cual consciente de que la mayor o menor eficacia de la movilidad, entre otras circunstancias, depende de la organización, para los alardes y rebatos agrupará a los vecinos por barrios, nombrando el 21 de febrero de 1626 cabos de escuadra, sargento y alférez.

1623, mayo, 25. Berja.

Diego de Toro Enciso, alcalde ordinario. Pablo Ruiz, alcalde ordinario. Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo. Baltasar Gutiérrez, regidor.

"Dixeron que atento a que a benido horden y abiso a este conçexo de el liçenziado Juan de Nabarrete de Rueda, alcalde mayor destas Alpuxarras, de que tiene abiso y orden de don Yñigo Briçeño de la Cueba, gobernador xeneral de la gente de guerra desta costa, de que biene a esta costa armada con gente de pelea de Olanda, con artillería y demás peltrechos y cal y piedra para haçer algún fuerte.

Y que para la defensa dello estén los lugares desta costa con cuidado y alistados con sus armas y muniçiones y se haga alarde dellos y para que la gente está más prebenida.

Y no ay nonbrados ofiçiales para que les gobiernen, nonbraban y nonbraron por capitán y cabo de la gente de esta villa a Diego de Toro Ençiso, alcalde, y por alféres a el dicho Francisco Péres, regidor, y por cabos d'esquadra para Capileyra a Juan Gómes, regidor, y para la Plasa y barrio de Julbina a Juan Péres de Liprusca, y en el barrio de Pago a Pedro Básques, y en los de Alcadique y Benexí a Jusepe de Herrera; y por sargento a Miguel Días. Para que los susodichos tengan prebenida su gente para salir a los alardes y a todas las cosas y ocasiones que se ofreçieren de rebatos y guerra.

Y porque es rexidor el dicho Juan Gómes y no puede faltar en las ocasiones y acuerdos deste conçexo y conbiene asistir en ellos y así en su lugar nonbraron por cabo d'esquadra del barrio de Capileyra a Juan Sánches Sahagún el mozo, vecino desta villa, y el dicho Juan Gómes no vse del dicho nonbramiento, por el dicho ynconbeniente".

1623, mayo, 30. Berja.

Pablo Ruiz, alcalde ordinario. Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo. Baltasar Gutiérrez, regidor. Juan Gómez, regidor.

"Dixeron que atento a las nuebas de armada que ay de que biene a esta costa de moros y olandeses, y en esta villa no ay ningún plomo para haçer balas, para las ocasiones de rebatos que se ofreçieren, y porque conbiene esto esté prebenido y no aya falta.

Acordaron se haga libransa en Juan Rodrígues de Legaspe, vecino desta villa, arrendador del alcabala del biento en ella este pressente año, de quatro ducados para que con ellos Diego de Toro Ençiso, alcalde hordinario desta villa, haga traer vn quintal de plomo y se haga balas y se entreguen a el depositario del pan del pósito desta villa para que las guarde y dé quenta dellas cada que se le pide".