Rogelio Mena irá a juicio en octubre por gastar 2.000 euros en dietas

La vista oral contra el exalcalde de Albox Rogelio Mena acusado de gastar más de 2.000 euros de dinero público en viajes y comidas de carácter privado se celebrará en octubre.

Mena, quien tuvo que abandonar el cargo en 2016 para cumplir dos años y seis meses de inhabilitación especial a los que fue condenado por denegar información a la oposición, está procesado en este caso por presuntos delitos de prevaricación y continuado de malversación de fondos públicos.

El exalcalde fue inhabilitado 2,6 años por no dar información a la oposición

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la vista oral está señalada para el día 10 de octubre, a las 11,15 horas en el Juzgado de lo Penal 1 de la capital.

Este nuevo enjuiciamiento llega después de que Mena haya anunciado mediante un comunicado que ha solicitado al juzgado que le condenó a inhabilitación especial, el mismo, la liquidación de la sentencia tras el cumplimiento íntegro de la medida ya que se cumplen los dos años y medio desde el pleno de la corporación local de Albox en el que, en sesión extraordinaria y urgente, dio cuenta del auto del juzgado para la ejecución del fallo.

En el citado comunicado, remitido el martes, el ex alcalde albojense repite que sigue "pensando que no se debió condenar, cuando se había demostrado que quien realizaba las resoluciones era un servicio jurídico externo implicado en otro proceso" y lamenta que "los inquisidores de turno no hayan cejado en una persecución y acoso permanente con noticias falsas desde perfiles falsos y denuncias sin base alguna ni sentido ante los juzgados que han ido decayendo y absolviendo los tribunales".

En el procedimiento penal que se va a sustanciar en octubre, el Ministerio Público interesa 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público, además del pago de una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros.