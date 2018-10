Roquetas y El Ejido sientan las bases para recuperar la Torre de Cerrillos

Los alcaldes de Roquetas, Gabriel Amat, y El Ejido, Francisco Góngora, han suscrito esta mañana el convenio que sentará las bases de las actuaciones conjuntas de protección, rehabilitación y revalorización de la Torre de Cerrillos, una atalaya defensiva que data del siglo XVI y que comparten ambos municipios en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar. El estado actual de este enclave, que está declarado como Bien de Interés Cultural, es de abandono, encontrándose la torre muy deteriorada, tal y como han puesto de relieve ambos regidores.

Amat y Góngora han coincidido en recordar que es a la Junta de Andalucia a quien compete autorizar las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos que se persiguen con la firma de este convenio. Así, ambos municipios han encargado un estudio completo sobre los trabajos necesarios en la Torre de Cerrillos y su entorno, que pretenden sea posteriormente implementado por la propia administración autonómica, de quien dependen las competencias para actuaciones en bienes como este y con cuyos técnicos, afirman, están en contacto ambos ayuntamientos.

"Es un proyecto importante para conseguir que no se venga abajo algo que ya está muy deteriorado", resaltó Gabriel Amat, quien no obvió que "no es competencia de los ayuntamientos, en este caso estamos ausmiendo unas competencias que no son nuestras, porque nosotros para hacer cualquier cosa tenemos que recibir la autorización correspondiente". Al hilo, arguyó que "solo podemos hacer el estudio que hemos encargado, y buscar la manera de poner en valor algo que es un símbolo muy importante para los dos municipios".

En la misma linea, Francisco Góngora ha reseñado que "el convenio es muy importante para los dos municipios, pues esta torre es uno de los elementos patrimoniales de carácter defensivo más importantes de nuestra provincia, y diría que de toda Andalucía".

Al acto de la rúbrica han asistido sendas importantes representaciones de las corporaciones tanto de Roquetas como de El Ejido.