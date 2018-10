Roquetas aprueba por una amplia mayoría el nuevo convenio del Hospital

No hubo unanimidad pero sí una amplia mayoría en la votación del nuevo convenio que, ahora sí, suscribirán en breve el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Junta de Andalucía para la construcción y puesta en servicio de un Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (CHARE) en el municipio. El Pleno fue convocado con carácter de urgencia ayer y se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. Pese a que el pasado 22 de febrero ya se votó la adhesión al convenio, éste se ve modificado en dos puntos y por ello ha debido votarse de nuevo hoy: el proyecto existente debe ser adaptado obligatoriamente a la nueva normativa y, lo más importante, será ahora la Junta la que sufrague la construcción, extremo distinto al convenio que se iba a firmar con anterioridad de que la administración autonómica adoptara dicha decisión. El convenio ha salido adelante con los votos favorables de los grupos Partido Popular, PSOE, C's y la concejal no adscrita, María José López Carmona.

Gabriel Amat y el portavoz popular, José Juan Rodríguez, defendieron que el de hoy es "un día histórico para Roquetas y los roqueteros", a los que trasladaron la enhorabuena porque el proyecto se vaya a hacer y además lo sufrague la Junta de Andalucía. En una línea muy similar se mostró el portavoz del PSOE, Manolo García, quien defendió el futuro CHARE como el centro idóneo para el municipio, así como la posibilidad de que sea ampliado en un futuro, extremo en el que también coincidió con el alcalde, Gabriel Amat. El portavoz socialista ha recordado las presiones realizadas desde su grupo a la Junta para que fuera esta administración la que sufrague la construcción, algo que, ha dicho "hemos defendido siempre". Gabriel Amat, pese a reconocer que el municipio estaba en disposición de afrontar la financiación de la obra, aseveró que no se le "caen los anillos" por estar satisfecho ante el cambio de planes de la Junta.

El grupo C's también votó a favor y expresó su deseo, como el del resto de los grupos, de que el centro fuera más completo. En este punto se fundamentó el rechazo de Tú Decides e IU, que exigen un hospital completo, de carácter comarcal y que permita hospitalizaciones superiores a 48 horas y cuente con una cartera e servicios más amplia. Al hilo, el alcalde acusó a los grupos que no apoyaron la votación de "deslealtad política, ya que no quieren el hospital, ni más grande ni más pequeño, no lo quieren", expresó Amat