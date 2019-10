Salvador Hernández y Felipe Cayuela preparan una moción para alternarse como alcaldes en Carboneras

Apenas cuatro meses después de que se formase el Gobierno municipal de Carboneras, con el socialista José Luis Amérigo a la cabeza, ya han comenzado los movimientos para arrebatarle la vara de mando. Según ha podido confirmar Diario de Almería, Gicar, Carboneras Avanza y PP están preparando una moción de censura para que Salvador Hernández y Felipe Cayuela se alternen en la Alcaldía.

Según ha adelantado el digital Almería Hoy, ya existe un documento firmado por los cuatro concejales de Carboneras Avanza y el edil del Partido Popular. Por su parte, el acuerdo es total con Salvador Hernández, concejal de GICAR y exalcalde de Carboneras. No obstante, según ha conocido este medio, el otro concejal del Grupo Independiente, Pedro López, se niega a firmar la moción de censura, lo que evitaría que fructificase. Y es que PSOE cuenta con seis ediles, Avanza con cuatro, GICAR con dos y el PP uno.

El acuerdo entre Hernández y Cayuela es total. Durante siete años fueron compañeros de equipo de gobierno y de partido en GICAR y luego se distanciaron tras la inhabilitación del primero. De hecho, este martes se celebró una reunión de simpatizantes de GICAR en el Centro Foro Abierto para tratar la moción de censura. Fuentes de primera mano aseguran que de los casi cincuenta presentes, todos apoyaron llevarla a cabo excepto dos personas: Pedro López, actual concejal de Urbanismo, y Ana María Ruiz Esteban, número tres de la candidatura independiente.

Fuentes cercanas a Pedro López aseguran que su relación con el resto de miembros del equipo de gobierno es muy buena y que no está a favor de "romper un pacto que firmamos hace apenas cuatro meses". El edil de GICAR cree que no hay motivos para llevar a cabo la moción de censura, pues "no se ha incumplido lo acordado".

Encuentros y desencuentros

Cabe recordar que Salvador Hernández (GICAR), es concejal de Hacienda y Turismo en el actual equipo de gobierno, en pacto con el PSOE. Sin embargo, siempre se ha cuestionado este acuerdo, más teniendo en cuenta que fue una denuncia del propio José Luis Amérigo, ahora alcalde, la que supuso una condena de un año de inhabilitación para Hernández por negar información a la oposición.

Cuando Salvador Hernández fue inhabilitado, en 2018, la Alcaldía la ocupó Felipe Cayuela, hasta entonces su número dos y concejal de Hacienda. Pronto comenzó a deteriorarse su relación, sobre todo a raíz de unas declaraciones de Cayuela en las que cuestionaba la legalidad de ciertas actuaciones de Hernández en cuanto a contrataciones.

Finalmente Felipe Cayuela abandonó GICAR y creó su propio partido: Carboneras Avanza. Con él se presentó a las elecciones y logró cuatro concejales. Las semanas previas a la investidura del nuevo alcalde se rumoreó mucho sobre un posible pacto a tres bandas entre Avanza, GICAR y PP para alcanzar la Alcaldía, pero las diferencias entre los dos excompañeros parecían irreconciliables. Al final, GICAR se abstuvo, tras pactar con el PSOE, y facilitó que José Luis Amérigo lograse ser alcalde, como candidato más votado.

En las últimas semanas, según ha sabido Diario de Almería, se ha producido un acercamiento entre Hernández y Cayuela que ha propiciado un pacto para alternarse en la Alcaldía durante lo que queda de legislatura. De hecho, la pasada semana se reunieron en Almería los siete ediles (Avanza, GICAR y PP) para avanzar en el asunto.

Entre los motivos que esgrimen para presentar una moción de censura están la subida de sueldos del alcalde y concejales del equipo de gobierno, según ha sabido este diario. Pero sin el apoyo del concejal Pedro López, es imposible que se siga adelante. De hecho, se niega a dimitir, según afirman fuentes cercanas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ramón Soto, ha mostrado su sorpresa ante esta noticia. "Este miércoles hemos tenido Junta de Gobierno Local con total normalidad, en la que han estado presentes los dos concejales de GICAR y se ha aprobado todo por unanimidad", asegura.