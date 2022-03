Terque se promociona como ciudad amiga de los caravanistas

El municipio de Terque va a poner en marcha una campaña de divulgación como ciudad amiga de las autocaravanas para promocionar su aparcamiento público y gratuito. De este modo pone a disposición de estos turistas 30 plazas de estacionamiento en un espacio dotado de aseo público, para quienes desde ese punto quieran iniciar tanto la ruta de entrada a la Alpujarra como al Parque Nacional de Sierra Nevada, del que el mismo núcleo urbano es la primera población dentro del perímetro de la zona protegida en su extremo oriental.

El objetivo de la iniciativa es atraer al turismo de autocaravanas, ya que encaja perfectamente con las condiciones del territorio, “a diferencia de los pueblos de costa nosotros no tenemos oferta hotelera, camping u otros servicios que puedan interpretar que este tipo de turismo que lleva su alojamiento a cuestas puede de alguna manera competir con sus propuestas. En cambio, tenemos una red de museos única en la provincia y poco común para un pueblo de nuestro tamaño. Un patrimonio arquitectónico digno de estudio y admiración, además de tiendas y establecimientos de productos locales que son un importante atractivo para estos viajeros que se abastecen en comercios de los puntos en los que pernoctan, por lo que ponemos nuestro aparcamiento y sus servicios a disposición de todos ellos”, afirma Nicolás Ayala, alcalde de la localidad.

La acción que inicia el ayuntamiento terqueño consiste en contactar con vecinos, amigos de la localidad y todos aquellos que tengan alguna relación emocional con ella, o que sencillamente quieran colaborar en la acción experimental, para que compartan en sus muros de redes sociales el llamamiento de Terque como ciudad amiga de los caravanistas.

Una imagen sencilla que incorpora el Plus Code del aparcamiento urbano ofrecido como alternativa a este modelo de turistas. De esta forma se comparte la latitud y longitud del punto exacto con un código sencillo, fácil de compartir y que leído desde cualquier dispositivo con Google Maps guía al viajero hasta ese punto exacto. En concreto un aparcamiento de frondoso arbolado de naranjos, con vistas a la vega, a orillas del Andarax y dentro del casco urbano de la localidad. A los participantes en la experiencia se les pedirá que en cada post incluyan una cadena de hashtag comunes entre este modelo de viajeros.

Para el primer edil terqueño la situación que se ha generado con el rechazo o limitaciones a estos turistas ha podido provocar una imagen equivocada de la provincia. “Yo particularmente entiendo perfectamente la situación que se les ha generado a los municipios que han actuado en el sentido de limitar las pernoctaciones de estos grupos, porque sus condiciones son otras, pero al mismo tiempo como miembros de esta comunidad mayor que es Almería, los que sí podemos acogerlos tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativas para que no dejen de venir, y que en ese boca a boca que funciona con extraordinaria rapidez entre los caravanistas, el mensaje no sea que en Almería no son bienvenidos, como ha empezado a circular, sino que hay zonas con algunas limitaciones y otras que, sencillamente, nos declaramos abiertamente amigos de las caravanas y autocaravanas. Estamos a 27 kilómetros de la capital, somos Parque Nacional de Sierra Nevada, y eso a quienes hacen miles de kilómetros para recorrer mundo les puede interesar, lejos de suponer un problema de distancias”, explica Ayala.

Normas de utilización

La única condición que pondrá el Ayuntamiento de Terque a los visitantes en esta modalidad turística será el cumplimiento de un sencillo decálogo adoptado por algunas de sus asociaciones más representativas, teniendo siempre presente que la utilización de la autocaravana supone el respeto a las normas de circulación en marcha y a las de buena vecindad en parada; al aparcar evitar que la autocaravana obstaculice el tráfico y la vista de cualquier actividad comercial o monumento, sobre todo en los centros históricos de las ciudades; abstenerse de ocupar el espacio exterior del vehículo con nuestros enseres y elementos de acampada; la evacuación de aguas grises deberá hacerse siempre en los lugares destinados para tal uso y no dejar abierta la llave de desagüe durante la marcha; la evacuación de aguas negras deberá hacerse siempre en los lugares destinados a tal fin; custodiar a los animales domésticos evitando que molesten a los demás; reprender las actitudes negativas de otros autocaravanistas, haciéndoles ver que con su actitud lo único que consiguen es dañar la buena imagen del colectivo; mantener en todo momento trato cordial con los vecinos de los pueblos que visitan.